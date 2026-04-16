H Μadonna επιστρέφει με το «Confessions on a Dance Floor: Part II»

Η Madonna επιστρέφει στην πίστα χορού.

Το είδωλο της ποπ αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II» - μια συνέχεια του χορευτικού άλμπουμ της του 2005 που έλαβε διθυραμβικές κριτικές - θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από την Warner Records.

Θα είναι το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και είναι μια επανασύνδεση με τον DJ Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Hung Up», «Sorry», «Jump» και άλλες.

Η βασίλισσα της ποπ έκανε την ανακοίνωση με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την απεικονίζει να κάθεται πάνω σε ηχεία φορώντας μωβ εσώρουχα και ροζ ύφασμα να καλύπτει το πρόσωπό της.

Πηγή: skai.gr

