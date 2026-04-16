Σε ανοιχτό πόλεμο με Χιλιανό παραγωγό pisco ο ηθοποιός Πέδρο Πασκάλ λόγω του χιουμοριστικού ονόματος που ο πρώτος επέλεξε να δώσει στο brandname του ποτού της εταιρείας του.

Σύμφωνα με τον Guardian, o Νταβίντ Ερέρα το 2023 κατοχύρωσε την εμπορική ονομασία σε χιλιανή ρυθμιστική αρχή και έκτοτε άρχισε να διαθέτει το pisco του σε κάβες και εστιατόρια.

«Δοκιμάσαμε διάφορα ονόματα και το Pedro Piscal μάς “κόλλησε”», δήλωσε ο 41χρονος. «Στη συνέχεια σχεδιάζαμε ένα ταξίδι στην περιοχή του Pisco, όταν ξαφνικά αρχίσαμε να λαμβάνουμε αυστηρά emails από δικηγόρους. Εγώ, ένας απλός άνθρωπος, να λαμβάνω emails από έναν σταρ του Χόλιγουντ; Με τρόμαξε λίγο».

Ο Πασκάλ, ο οποίος γεννήθηκε στη Χιλή και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του, δεν παρέστη σε ακροαματική διαδικασία, αλλά κατέθεσε αίτημα να αποκτήσει τον έλεγχο της εμπορικής ονομασίας, επικαλούμενος την ομοιότητά της με το δικό του όνομα και brand.

Ο Ερέρα δεν είναι ο πρώτος Χιλιανός επιχειρηματίας που βρίσκεται αντιμέτωπος με αστέρα του Χόλιγουντ για ένα λογοπαίγνιο. Επιχείρηση μελιού με την ονομασία Miel Gibson – που χρησιμοποιούσε καρέ από την ταινία Braveheart στην ετικέτα, κατάφερε να διατηρήσει το όνομά της παρά την προσφυγή του Mel Gibson στα δικαστήρια.

Αντίστοιχα το 2020, η DC Comics στράφηκε κατά αρτοποιείου στο Σαντιάγο με την επωνυμία Superpan, το οποίο λειτουργούσε επί τρεις δεκαετίες και χρησιμοποιούσε εικόνες του Clark Kent και το γνωστό σύμβολο «S». Το αρτοποιείο επικράτησε στη δικαστική διαμάχη και έτσι συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία του με την ισχύουσα ονομασία.

Σε άλλη περιοχή της πόλης, κοντά σε ένα τυπογραφείο με την ονομασία «Harry Plotter», ο Ματίας Χάρα διατηρεί το «Star Wash», ένα πλυντήριο αυτοκινήτων που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του Star Wars – ακόμη και για την γραμματοσειρά του.

«Οι Χιλιανοί είναι σκανταλιάρηδες, αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο Χάρα. «Μας αρέσει να πειραματιζόμαστε και να αστειευόμαστε. Αλλάζουμε τους στίχους αγγλικών τραγουδιών για να τους “εκχιλιανίσουμε” και αγαπάμε τα λογοπαίγνια – εγώ λατρεύω το Star Wars και απλώς ήθελα να ξεχωρίσω με το brand μου».

Μία φορά τον μήνα, οι οδηγοί μπορούν να καθαρίζουν τα πατάκια των αυτοκινήτων τους υπό το άγρυπνο βλέμμα του Chewbacca ή να κάθονται στο τιμόνι ενώ μια ομάδα Stormtroopers επιβλέπει το γυάλισμα του παρμπρίζ, καθώς ο χώρος έχει εξελιχθεί σε δημοφιλές σημείο συνάντησης για cosplayers.

Το Star Wash κέρδισε την πρώτη δικαστική μάχη με τη Lucasfilm, που κατέχει τα δικαιώματα του Star Wars, διατηρώντας το όνομά του, ωστόσο εκκρεμεί ακόμη απόφαση σε δεύτερη υπόθεση που ενδέχεται να αναγκάσει τον Χάρα να αλλάξει την επωνυμία.

Όσο για το Pedro Piscal, ο Ερέρα δήλωσε: «Δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή». Όπως εξήγησε, ο ίδιος και τα ξαδέλφια του προτιμούσαν την piscola – pisco με Coca-Cola και πάγο – και την αποκαλούσαν «piscal», ενώ το «Pedro» προέρχεται από την ποικιλία σταφυλιού Pedro Ximénez, από την οποία αποστάζεται το ποτό. «Δεν χρησιμοποιούμε το πρόσωπο ή την εικόνα του (Pascal) πουθενά. Απλώς πουλάμε ένα καλό προϊόν», πρόσθεσε ο ίδιος...



