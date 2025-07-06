Γρηγόρης Γκουντάρας για τη διάρρηξη του σπιτιού του: Ξήλωσαν σιδεριές από τα παράθυρα - Δεν βρήκαν τους κουμπαράδες των παιδιών μου (video)

Σε σοκ και εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, στον ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής μίλησε για τη διάρρηξη του σπιτιού του στο Λαγονήσι, την οποία ο ίδιος γνωστοποίησε με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήμασταν στην Ερμιόνη σε φίλους και στις 13:31 χτύπησε ο συναγερμός και είπα ότι θα έχει κάνει λάθος ο αδερφός μου που του είχα ζητήσει να ταΐζει τις γάτες. Η γυναίκα μου τον πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι είχε πάει νωρίτερα. Μπαίνουμε στις κάμερες και τις είδαμε να κοιτάνε στον ουρανό», ανέφερε -αρχικά- ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής περιέγραψε πως όλα έγινα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. «Όλα έγιναν σε 16 λεπτά. Ήταν τρεις με full face και γάντια, ξήλωσαν τα σιδερένια κάγκελα στο υπόγειο, ενώ χτυπούσε ο συναγερμός, άνοιξαν το τζάμι και έμειναν μέσα 4 με 5 λεπτά. Πήρα έναν φίλο μου, εκτός υπηρεσίας αστυνομικό στο Λαγονήσι, 13:37 ήταν εκεί και του είπα μην μπεις μέσα, γιατί μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Έκαναν άνω-κάτω μόνο τα δωμάτια», ανέφερε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Ο παρουσιαστής, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του, ανέφερε ότι το θέαμα του σπιτιού σόκαρε πιο πολύ τα παιδιά του. «Το είδαν τα παιδιά μου και ο μεγάλος μου γιος στενοχωρήθηκε γιατί στον κουμπαρά είχε χρήματα που του έδωσε ο παππούς και έλεγε "τα λεφτά του παππού μου". Ευτυχώς, δεν πήραν τους κουμπαράδες των παιδιών μου. Έκλεψαν τα ρολόγια μου, τα κοσμήματα της συζύγου μου. Δεν μείναμε χθες στο σπίτι μας. Κάποια στιγμή θα γυρίσουμε και θα μαζέψουμε το σπίτι μας. Δεν αντέξαμε να μείνουμε…».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα βίντεο, όπου φαίνεται ένα δωμάτιο του σπιτιού με σκόρπια αντικείμενα και με τρεμάμενη φωνή λέει: «Και τι καταλάβατε ρε τομάρια; Τι καταλάβατε; Για πείτε μου… Πήρατε τους κουμπαράδες των παιδιών, ρε; Μιάμιση το μεσημέρι, σκουπίδια… Τους κουμπαράδες των παιδιών μου ρε; Τομάρια, ε τομάρια και το ρολόι που μου έκανε δώρο ο πατέρας μου ρε σκουπίδια…».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.