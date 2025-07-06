Big Brother... ταραχών: 5 υποψήφιοι, 1 εξαίρεση και πολλές συγκρούσεις

Τεταμένο είναι και πάλι το κλίμα στο σπίτι του Βig Brother στον ΣΚΑΪ αφού ψηφοφορία οι τέσσερις νέοι υποψήφιοι για αποχώρηση, βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Στο πλευρό της ήδη υποψήφιας Θεοφανίας Νικολαΐδη είναι πλέον ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Χριστίνα Παπαδέλλη και η Nancy Tawby – καθένας με τη δική του αντίδραση στην ανακοίνωση.

Η έκπληξη φυσικά ήταν η εξαίρεση της Ζωής Ασουμανάκη από την ψηφοφορία. Ενώ η ίδια νιώθει ανακούφιση, ο Χρήστος Ντεντόπουλος εξοργίζεται, κατηγορώντας Αργυρώ, Νίκο και Γιώργο για "επιλεκτική ψήφο" και παιχνίδι τακτικής.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης πανηγυρίζει με τη Ζωή, γεγονός που ενοχλεί τη Nancy Tawby, η οποία θεωρεί ότι την άφησε ξεκρέμαστη. Από την άλλη, ο Νίκος βλέπει την υποψηφιότητά του ως «τεστ» για να μετρήσει τη στήριξη του κοινού.

Η Φένια δηλώνει κουρασμένη από τις συνεχόμενες υποψηφιότητες, όμως εκτιμά ότι η «αντίπαλη συμμαχία» έχει πλέον διαλυθεί, αφήνοντας μόνο του τον Χρήστο Ντεντόπουλο, που –κατά τη γνώμη της– συνεχίζει να κινεί τα νήματα.

Πηγή: skai.gr

