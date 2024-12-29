Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε τον στόχο που έχει θέσει για τη Νέα Χρονιά. Απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών στην επίσημη ιστοσελίδα του, το μέλος των Beatles αποκάλυψε ότι ελπίζει να «ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ».

«Έχω ετοιμάσει πολλά τραγούδια και αναγκάστηκα να τα βάλω στην άκρη λόγω της περιοδείας» έγραψε απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών του ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Η περιοδεία του «Got Back Tour» άρχισε το 2022 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα με συναυλία στο Λονδίνο.

«Λοιπόν, ελπίζω να επιστρέψω και να ολοκληρώσω πολλά από αυτά τα τραγούδια».

«Ο στόχος είναι να ολοκληρώσω ένα νέο άλμπουμ!» ανέφερε.

Το πιο πρόσφατο σόλο άλμπουμ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, «McCartney III» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020. Αρκετούς μήνες αργότερα, κυκλοφόρησε το «McCartney III Imagined» άλμπουμ με remixes με συνεισφορές από τους Φίμπι Μπρίτζερς, St. Vincent, Beck και άλλους.

Στη συζήτηση με τους θαυμαστές ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε ότι διανύει περίοδο ανάπαυσης και περνά χρόνο με την οικογένειά του μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του με την εμφάνισή του στο Λονδίνο. «Είμαι από εκείνους τους τύπους που τους αρέσει να το παρακάνουν με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση» είπε «άρα χρειάζομαι χρόνο να καθίσω, να χαλαρώσω και να την απολαύσω» σημείωσε ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

