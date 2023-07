«Glamorous»: Μια ματιά στη νέα σειρά της Kim Cattrall

Η αγαπημένη Samantha του «Sex and the City» επιστρέφει μέσα από μία νέα σειρά που περνά πολλά μηνύματα

Στον απόηχο της κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That», που έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των φανατικών θαυμαστών της αγαπημένης γυναικείας παρέας, η πρεμιέρα της νέας σειράς του Netflix, «Glamorous», με πρωταγωνίστρια το άλλοτε «κακό« κορίτσι του «Sex and the City», Kim Cattrall, σίγουρα δεν έλαβε την ίδια έκταση.

Χαιρόμαστε, παρ’ όλα αυτά να απολαμβάνουμε την αγαπημένη μας ηθοποιό σε νέες περιπέτειες στη μικρή οθόνη και η εν λόγω σειρά αποτελεί σίγουρα μια προσπάθεια που αξίζει να δεις.

Το «Glamorous» πραγματεύεται τη ζωή ενός νεαρού, που αγαπά το μακιγιάζ και αναζητά την προσωπική του ταυτότητα, καθώς αναλαμβάνει τη θέση του προσωπικού βοηθού μιας κορυφαίας επιχειρηματία ομορφιάς.

Μερικά βασικά στοιχεία για τη σειρά:

Ο Marco αγαπά την τέχνη του μακιγιάζ και προσπαθεί να εξελιχθεί, έχοντας ως μοναδικό όπλο ένα ring light και κόντρα σε μία μητέρα που δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στα όνειρά του. Η προβληματική σχέση του πρωταγωνιστή με τη μητέρα του αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι του ζητά να πληρώνει ενοίκιο για να μένει στο σπίτι τους.

Το νέο αφεντικό του Marco δεν είναι άλλο από την Cattrall στον ρόλο της Madelyn Addison, η οποία έγινε επιχειρηματίας ομορφιάς, μετά από μια λαμπρή πορεία στο μόντελινγκ (προφανώς!). Σαν άλλη Meryl Streep στο «The Devil Wears Prada» ή Cruella de Vil, o ρόλος του ηγέτη σίγουρα ταιριάζει γάντι στην αγαπημένη μας Samantha.

Ο Marco κερδίζει τη θέση του βοηθού της Madelyn, αφού της φτιάχνει το μακιγιάζ, με εκείνη να ομολογεί πόσο της αρέσει το αποτέλεσμα.

Ο γιος της Madelyn, Chad Addison, είναι το «κακό» αγόρι της ιστορίας, αφού φλερτάρει με τις εξαρτήσεις, βγάζοντας τον κακό του εαυτό προς τα έξω. Είναι επίσης προφανές ότι βλέπει ανταγωνιστικά τον Marco.

Όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με τον διστακτικό βηματισμό και το ψαρωμένο βλέμμα του Marco την πρώτη μέρα στη δουλειά. Έχει προηγηθεί η κούρσα του Marco με ένα ταξί που το οδηγεί ένας γοητευτικός οδηγός, ο οποίος μάλιστα του δίνει κουράγιο για το νέο του ξεκίνημα. Παρ’ όλα αυτά, η ομορφιά του οδηγού κάνει τον πρωταγωνιστή να ξεχάσει κάτι σημαντικό στο ταξί, με αποτέλεσμα να απολυθεί!

Αυτό, όμως, δεν είναι το μόνο πράγμα με το οποίο μπορείς να ταυτιστείς. Η Venetia, επικεφαλής βοηθός είναι στη δουλειά τρία χρόνια, χωρίς να έχει πάρει αύξηση. Ώρα για συνδικαλισμό!

Ο επίμονος Marco δεν μπορεί να αφήσει τη μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη. Βρίσκει τον οδηγό και αυτά που έχασε και επιστρέφει στην εταιρεία για να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο κακός γιος προσπαθεί να απολύσει εκ νέου τον Marco, ο οποίος όμως απολαμβάνει τη στήριξη της Venetia

Ένας υπάλληλος είναι η πρώτη κατάκτηση του Marco στην εταιρεία και του ζητάει να βγουν ραντεβού.

Όλα δείχνουν πως η ιστορία της Madelyn και του Marco μόλις ξεκινά!

