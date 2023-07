Οι «IL VOLO» έρχονται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη για μια μοναδική συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου

Το ιταλικό συγκρότημα συμμετείχε στην Eurovision το 2015 με το τραγούδι «Grande Amore» και κατέκτησε τη δεύτερη θέση

Την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν οι διάσημοι Ιταλοί καλλιτέχνες «IL VOLO», σε σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία, που θα γίνει υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Αναστάσιου Συμεωνίδη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Γης, ενώ θα ακολουθήσει η εμφάνισή τους στην Αθήνα στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.

Η πορεία του διάσημου ιταλικού συγκροτήματος

Το 2009 τρεις νέοι καλλιτέχνες εμφανίζονται μεμονωμένα στο Talent Show "Ti lascio una canzone", του ιταλικού τηλεοπτικού καναλιού RAI 1. Τα ονόματα τους, Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble.

Αμέσως εντοπίζονται από τον Michele Torpedine, τον μάνατζερ που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία των Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia και Biagio Antonacci, ο οποίος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους σε παγκόσμιες καλλιτεχνικές περιοδείες.

Το φωνητικό τους ταλέντο τόσο ατομικά όσο και ως τρίο, τους έκανε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν οι πρώτοι Ιταλοί καλλιτέχνες στην ιστορία, που υπέγραψαν συμβόλαιο με μια μεγάλη αμερικανική δισκογραφική εταιρεία, τη Geffen Records.

Το ομώνυμο άλμπουμ IL VOLO (2010) έγινε πλατινένιο και μπήκε στο Top Ten του Billboard των ΗΠΑ.

Εμφανίστηκαν σε γνωστές ευρωπαϊκές και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ήταν παρόντες με τη UNICEF στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για παιδιά στο “The Horn of Africa”.

Το άλμπουμ τους "Special Christmas Edition" πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, η παγκόσμια περιοδεία τους γνώρισε μεγάλη επιτυχία ενώ η μετάδοση του πρώτου από τα τηλεοπτικά αφιερώματά τους, τα οποία έχουν επαναληφθεί πάνω από χίλιες φορές, τους ανέδειξαν σε παγκόσμιους σούπερ σταρ!

Το 2010 ήταν οι μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον Quincy Jones στο "We Are The World for Haiti", μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole και Will.i.am από τους Black Eyed Peas.

Δημιουργώντας στα επόμενα χρόνια ένα πλούσιο βιογραφικό με συμπράξεις καλλιτεχνών σε συναυλίες όπως η Barbra Streisand ή δισκογραφικές συνεργασίες όπως με τους Placido Domingo και Eros Ramazzotti, οι IL VOLO, με υψηλά νούμερα πωλήσεων στη δισκογραφία, κατόρθωσαν να γεμίζουν θέατρα, αρένες και στάδια παγκοσμίως.

Πρώτη και δεύτερη θέση στο Billboard Classical Crossover chart, βραβείο Latin Pop Albums Artist of the Year, Duo or Group στα Latin Billboard Awards στο Μαϊάμι, βραβείο του Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 2015, Χρυσό Βραβείο Δημιουργού που παρουσιάζει το YouTube είναι μερικές από τις διακρίσεις που έχουν λάβει.

Η μεγάλη απήχηση του ιταλικού συγκροτήματος, συνέβη φυσικά την ίδια χρονιά, όταν συμμετείχαν στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Grande Amore» και κατέκτησαν την δεύτερη θέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.