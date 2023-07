Τι θα κάνετε σήμερα: Προτάσεις για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα

Παρακάτω θα βρείτε τις δικές μας προτάσεις για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα, σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου

Η λίμνη, του Ρόμπερτ Βάλζερ από την Ζιζέλ Βιεν στην Πειραιώς 260

Η σπουδαία δημιουργός Ζιζέλ Βιεν παραδίδει στο κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023 ένα καθηλωτικό έργο, βασισμένο στο σύντομο θεατρικό “Der Teich” (Η λίμνη) του Ρόμπερτ Βάλζερ, που καταπιάνεται με ένα διαχρονικό ανθρώπινο ζήτημα: την οικογένεια και τα τραύματά της. Η λίμνη είναι η ιστορία ενός παιδιού που νιώθει απόρριψη από την οικογένειά του και στο ύψιστο σημείο της απελπισίας του, σκηνοθετεί την αυτοκτονία του. Η Ζιζέλ Βιεν δημιουργεί ένα δυνατό ψυχολογικό δράμα «φωτίζοντας» με τη σκηνοθεσία της τους ενοχλητικούς υπαινιγμούς του Βάλζερ για την παιδική κακοποίηση, την αιμομιξία και το οικογενειακό τραύμα. Η παράσταση εκτυλίσσεται μέσα σε ένα σύμπαν ηλεκτρονικής μουσικής και υπνωτιστικού φωτισμού, που φέρνουν στην επιφάνεια καταπιεσμένες ορμές και συναισθήματα.

Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20/7 στις 21:00

Από 5€

Πειραιώς 260 (Δ), Καλλιθέα

Ηλέκτρα, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ στο Θέατρο Πέτρας

Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ και με τη Λένα Παπαληγούρα στον ομώνυμο ρόλο, συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και κάνει απόψε στάση στην Πετρούπολη. Ένα σύμπαν που βουλιάζει στην διαφθορά και την αδικία. Ένας κόσμος αντιηρωικός όπου τα πάντα έχουν ανατραπεί και η τάξη των πραγμάτων έχει διασαλευτεί επικίνδυνα. Σε αυτόν τον κόσμο, η Ηλέκτρα επιλέγει να αποτελέσει το μοναδικό κύτταρο ζωντανής συνείδησης που δεν θα πάψει να καταγγέλλει στο διηνεκές την ανηθικότητα και την υποκρισία. Η φωνή της αποτελεί μια γενναία και δυναμική πράξη ενεργητικής αντίστασης που ενοχλεί διαρκώς και υπενθυμίζει ακατάπαυστα την ανάγκη για αποκατάσταση της φρικτής αδικίας.

Τετάρτη 19/7 στις 21:30

17-20€

Θέατρο Πέτρας, Μ. Μερκούρη, Πετρούπολη

Release Athens 2023: Οι Arctic Monkeys στην Πλατεία Νερού

Οι Arctic Monkeys επέστρεψαν στην Αθήνα, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία συναυλία τους, ως headliners του Release Festival – με τη δεύτερη εμφάνισή τους σήμερα, αφού η πρώτη βγήκε αμέσως sold out. Με αμέτρητες επιτυχίες και σπουδαίες live εμφανίσεις -μεταξύ αυτών και εκείνη στην Μαλακάσα το 2018- στο ενεργητικό τους, οι Arctic Monkeys ήρθαν στην Αθήνα, με έναν ολοκαίνουριο δίσκο στις αποσκευές τους, το αριστουργηματικό The Car, που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τη συνέχεια (ή μάλλον την εξέλιξη) του τελευταίου δίσκου τους Tranquility Base Hotel & Casino. Μαζί τους, οι εκρηκτικοί The Hives, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και o ξεχωριστός Willie J Healey.

Τετάρτη 19/7, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00

Από 85€

Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος, Καλλιθέα

