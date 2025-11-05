Αποχώρησε ο Απόστολος Γκλέτσος από το πλατό της εκπομπής του Open «Real View», αρνούμενος να δεχτεί τον χαρακτηρισμό ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», όπως ειπώθηκε στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την προβολή σχετικού ρεπορτάζ.

Ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε τη διαφωνία του, υποστηρίζοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως, αν και η ερωτική έλξη στον χώρο του θεάτρου είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τέτοιες συμπεριφορές.

Η Σοφία Μουτίδου, ωστόσο, διατύπωσε διαφορετική άποψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Απόστολου Γκλέτσου.

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» δήλωσε ο ηθοποιός σε έντονο ύφος.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας, η οποία απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα». Το κλίμα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο, με τον κ. Γκλέτσο να επιμένει: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τις τράπεζες, για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, όταν η παρουσιάστρια τού είπε: «Είσαι ψεύτης», με τον ηθοποιό να ανταπαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ! Τα τέρατα τα έμαθα κι εγώ μαζί σας»

«Λες ψέματα. Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε εκείνη, με τον ηθοποιό να εξεγείρεται, να σηκώνεται και να αποχωρεί από το πλατό λέγοντας: «Ποιον ήξερα; Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίζεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».

Πηγή: skai.gr

