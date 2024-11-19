Γιώργος Κωνσταντίνου: Η απίθανη ιστορία του γάμου των γονιών του όταν ο ίδιος ήταν ενήλικος

Είναι από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Φέτος ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στο «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» και το απολαμβάνει σαν μικρό παιδί.

«Είναι ένα ευλογημένο έργο, ένα σπουδαίο έργο. Ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να μου τύχει σε όλη μου την καριέρα τη θεατρική» είπε ο ίδιος μιλώντας στην Εβάνα Ζουμούρογλου και την εκπομπή Buongiorno.

-Πρόσφατα κλείσατε και τα 90. Πώς αισθάνεστε;

«Αισθάνομαι σαν ένας άνθρωπος που δεν έχει ηλικία. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι τόσο και πολλές φορές γελάω με τον εαυτό μου γιατί κάνω πράγματα παραπάνω από όσα μπορώ και δεν μπορώ να το πιστέψω...»

-Επιβραβεύετε τον εαυτό σας.

«Στον καθρέφτη; Να κάτσω να πω Γιώργο είσαι ταλαντούχος. Όχι βέβαια. Χαίρομαι που μπορώ να επικοινωνώ με τον κόσμο. Αυτό είναι για μένα η επιβράβευση. Και τα λεφτά φέυγουν και όλα. Αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου»

-Αληθεύει ότι θέλατε να γίνεται ηλεκτρολόγος και όχι ηθοποιός;

«Ήμουν 16, 17 χρονών και δεν ήξερα τι μου γινόταν. Και το περίεργο ήταν πως ήμουν σε μια οικογένεια ηθοποιών και όχι κομπάρσων και δεν πήρα τον αέρα να θέλω να γίνω κάτι. Και έφτανε μια φράση της μητέρας μου στην πόρτα. Μια ερώτηση αν θέλω να γίνω ηθοποιός και απάντησα ναι»

-Σας είχαν απορρίψει στο Εθνικό στις εξετάσεις;

« Ναι. Μου είπαν ότι είμαι ατάλαντος. Ήταν το θέατρο του στόμφου, δεν μιλούσαν φυσικά και με σουτάρανε»

-Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σας που έπρεπε να παίξετε

«Όταν έφυγε η μητέρα μου. Ήρθαν και μου το είπαν στο καμαρίνι και έπρεπε να βγω να παίξω και η μητέρα μου ήταν τα πάντα για μένα»

-Μεγαλώσατε χωρίς τον πατέρα σας , σας επηρέασε αυτό;

«Όχι καθόλου. Η μητέρα μου συμπλήρωνε τα πάντα για μένα. Ήταν τόσο τεράστια η αγάπη της που ούτε καν τον σκεφτόμουνα τον πατέρα μου»

-Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις σας με τον πατέρα σας;

«Όχι, δεν ήρθαμε. Απλά κατέρρευσε κάποια στιγμή και εντάξει, τον βοήθησα λιγάκι»

-Οι γονείς σας παντρεύτηκαν όταν ήσασταν 22 ετών;

«Παραπάνω ήμουν. Ήταν πολύ αστείο πως έγινε. Η μητέρα μου ήθελε να γίνει αυτός ο γάμος γιατί το θεωρούσε αμαρτία το ότι ήμουν νόθο παιδί. Και έχοντας τη δύναμη αφού εγώ τον βοηθούσα το επέβαλλε. Και ήρθαν και μου είπαν ότι θα παντρευτούν, τους είπα να πάνε αλλά να μην το δω. Κι αφού το έκαναν του είπε τώρα θα πας σπίτι σου. Αυτό ήταν»

