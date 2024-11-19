Ανδρέας Μικρούτσικος: «Να κριθώ, όχι να πάνε να με αποδεκατίσουν. Θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου εδώ»

Κανείς, ακόμα και από τους συνεργάτες της Φαίης Σκορδά και της εκπομπής Buongiorno, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της παρουσιάστριας δεν κατάλαβε πώς και γιατί τους ήρθε αυτό που τους ήρθε πριν από λίγη ώρα στον τηλεοπτικό αέρα.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τα λεγόμενά του Ανδρέα Μικρούτσικου για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τον αδερφό του Θάνο Μικρούτσικο την εποχή που έκαναν συναυλίες στην Τουρκία και τους «Γκρίζους Λύκους» στα πλαίσια του σχολίου του για τη συνέντευξη της Μαρίνας Σάττι.

«Πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο Ανδρέα μου» του είπε κάποια στιγμή η Φαίη Σκορδά

Διαβάστε ακόμα : Αντελίνα Βαρθακούρη: Οι πόνοι που την οδήγησαν στο νοσοκομείο και το ξαφνικό χειρουργείο

«Κάθε μέρα λέω και κάτι… Δεν είναι βιβλίο, πρέπει να τα λέω. Πρέπει να τα λέω στην τηλεόραση και όχι να χαριεντίζομαι και να στρογγυλεύω. Πρέπει να λέω τις εμπειρίες μου κι ας κριθώ. Να κριθώ, όχι να πάνε να με αποδεκατίσουν.

Γιατί βλέπω τις διαδικασίες μιας νοοτροπίας που θέλει να με “φάει”, αλλά δεν θα με “φάει”. Επέζησα, υπάρχω και θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου εδώ», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος και συνέχισε:

«Θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου εδώ. Ότι κι αν θέλουν, ότι κι αν κάνουν».

«Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα ολοκληρώσεις τον κύκλο σου εδώ;» τον ρώτησε αμήχανα η Φαίη Σκορδά.

«Άμα παρακολουθήσεις τι γράφεται και τι λέγεται και τι μηχανισμός έχει ξεκινήσει, τους διαβεβαιώνω ότι έχουν γνώση οι φύλακες κι εγώ θα τον ολοκληρώσω τον κύκλο μου» της απάντησε εκείνος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.