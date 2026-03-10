Franz Ferdinand κατά IDF: «Πολεμοχαρείς δολοφόνοι χρησιμοποιούν τη μουσική μας»

Ο Άλεξ Καπράνος των Franz Ferdinand επέκρινε τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επειδή χρησιμοποίησαν την επιτυχία του συγκροτήματος «Take Me Out» σε προπαγανδιστικό βίντεο. Ο αρχηγός του συγκροτήματος στα Instagram Stories του γνωστοποίησε την αντίδραση του συγκροτήματος επειδή χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο των IDF το τραγούδι του 2004 νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Στο βίντεο, το τραγούδι ακούγεται ενώ προβάλλονται πλάνα μαχητικών αεροσκαφών και εκρήξεων εδάφους, ενώ ένας Ισραηλινός στρατιώτης εξυμνεί τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές τους στο Ιράν.

Ο Άλεξ Καπράνος ανέφερε ότι «οι πολεμοχαρείς δολοφόνοι χρησιμοποιούν τη μουσική μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτό μας προκαλεί ναυτία και μας κάνει έξαλλους».

Το συγκρότημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, για την προώθηση του έβδομου άλμπουμ τους «The Human Fear», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι. Οι συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης στην Ακαδημία Brixton του Λονδίνου σήμερα.

Το συγκρότημα έχει λάβει θέσεις σε πολιτικά ζητήματα και στο παρελθόν. Το 2014 υποστήριξε την ανεξαρτησία της Σκωτίας και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν το «Demagogue» με στόχο τον τότε επερχόμενο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Άλεξ Καπράνος γεννήθηκε στην Αγγλία από Αγγλίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα.

Πηγή: skai.gr

