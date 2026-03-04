Φωτεινή Καλεύρα: Όλα όσα αποκάλυψε μετά την αποχώρησή της από το Survivor

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Φωτεινή Καλεύρα, μετά την οικειοθελή αποχώρησή της από το Survivor, μιλάει στο skai.gr με ειλικρίνεια για την απόφασή της, τις δύσκολες στιγμές που τη λύγισαν στο νησί, τις εντάσεις στην παραλία των Μπλε και όσα ακούγονται για τον Μιχάλη Σηφάκη.

Παράλληλα, σχολίασε τους νέους παίκτες και τις αλλαγές που έφεραν στο παιχνίδι, αποκάλυψε ποιο πρόσωπο θα της λείψει περισσότερο, έδωσε τον δικό της χαρακτηρισμό για Επαρχιώτες και Αθηναίους, ενώ δεν δίστασε να πει τι θα έκανε διαφορετικά αν γύριζε τον χρόνο πίσω!

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.