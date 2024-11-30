Φαίη Σκορδά: «Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει τέτοια ιστορία που επισκιάζει όλη την ελληνική τηλεόραση»

Αντιθέτως. Η Φαίη Σκορδά ξέρει πως η μάχη της τηλεθέασης είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι. Και μπορεί η εκπομπή της «Buongiorno» να πηγαίνει εξαιρετικά καλά αυτούς τους πρώτους μήνες αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος θα τερματίσει πρώτος στη ζώνη στο τέλος της σεζόν. Και οι πρόωροι πανηγυρισμοί κι η έπαρση πάντα πληρώνονται.

Η ίδια η παρουσιάστρια μιλώντας στην κάμερα του «Χαμογέλα και πάλι κράτησε χαμηλά τη…μπάλα.

«Κάθε σεζόν είναι ένα στοίχημα και κάθε σεζόν έχει τις δικές της δυσκολίες, τη δίκη της προσπάθεια. Αισθάνομαι πολύ καλά μέχρι στιγμής με το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε να προσπαθούμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο κι είμαστε ακόμα στην αρχή» είπε η Φαίη Σκορδά και συνέχισε:

«Οι καλές και οι πιο δύσκολες στιγμές κρίνονται μέσα στον χρόνο. Δεν είναι μια εκπομπή, μια σεζόν, μια ημέρα που θα μας κρίνει για το πόσο καλοί επαγγελματίες είμαστε. Γιατί για μένα αυτό μετράει, αν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, όπως εμείς τη θεωρούμε σωστά και αν μας αγαπάει ο κόσμος»

Διαβάστε ακόμα : Το πλατό της Χρηστίδου στολίστηκε αλλά η παρουσιάστρια σχολίασε: «Μπροστά στην Κουτσελίνη, βγαίνουμε φτωχοί»

-Θα ήθελες να παρουσιάσεις κι ένα βραδινό show;

«Αυτή τη στιγμή όχι. Γενικά, αν σταματούσα από το καθημερινό θα ήταν μέσα στις σκέψεις μου»

-Υπήρχε ένα ρεπορτάζ που ήθελε την Κατερίνα Ζαρίφη να εντάσσεται στην ομάδα σας

«Την Κατερίνα την αγαπάω πάρα πολύ και πάντα τη θέλω στις ομάδες που δημιουργούμε αλλά δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Άλλες χρονιές της το έχω πει, είναι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία έχουμε μια πολύ ωραία χημεία και η ίδια σαν προσωπικότητα είναι πολύ δυνατή τηλεοπτικά κι έχει μια πολύ ωραία ενέργεια»

-Υπήρξε ένα δημοσίευμα που έγραφε πως ο Ανδρέας Μικρούτσικος επισκιάζει όλο το πάνελ και έχει τον περισσότερο χρόνο

«Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει τέτοια ιστορία από πίσω του που επισκιάζει όλη την ελληνική τηλεόραση. Από την ιστορία του και από αυτά που έχει κάνει στην τηλεόραση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.