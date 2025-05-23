Λογαριασμός
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Μας δείχνει τις όμορφες λεπτομέρειες από το δωμάτιο του γιου της

Πώς έχει επιλέξει να διακοσμήσει το παιδικό δωμάτιο;  

WomenOnly

Ήταν πριν από έναν μήνα όταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μας έδειξε ότι βάζει μπρος να φτιάξει το παιδικό δωμάτιο για να υποδεχτεί τον γιο της με τη βοήθεια της καλής της φίλης, Αγγέλικας Θεοδωρίδη.

Η αθλητικογράφος αποκάλυψε μερικές ακόμα λεπτομέρειες από τη δουλειά που γίνεται που όπως όλα δείχνουν σιγά σιγά τελειώνει.

Όπως σας είχαμε γράψει, δεν σκόπευε να κινηθεί στους τόνους του κλασικού γαλάζιου αλλά περισσότερο να δημιουργήσει ε΄να conceptual παιδικό δωμάτιο με έμφαση στη φύση που τόσο αγαπούν με τον σύζυγό της.

Άλλωστε και η ταπετσαρία που διάλεξε έχει να κάνει με το δάσος.

Womenonly

Η Ευρυδίκη ανέβασε τα χαρακτηριστικά πόμολα από τα ντουλάπια του δωματίου που είναι αερόστατα όπως και την επιλογή να έχει κρυφό φωτισμό το δωμάτιο.

Womenonly

 Παράλληλα βέβαια ετοιμάζει και την... προίκα του γιου της!

Womenonly

