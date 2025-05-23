Oh! Jazz και United Group συνεργάζονται για να φέρουν αποκλειστικό περιεχόμενο jazz στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το Oh! Jazz, η κορυφαία παγκόσμια οπτικοακουστική πλατφόρμα αφιερωμένη αποκλειστικά στη jazz, και η United Group, ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια μια νέα συνεργασία που θα φέρει τη jazz κοντά στο κοινό της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βουλγαρίας από τις 20 Μαΐου, καθώς και στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, το Oh! Jazz θα λανσάρει τις υπηρεσίες του στους συνδρομητές της τηλεόρασης της United Group. Εκτός από ένα 24ωρο γραμμικό κανάλι, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο ευρύ on-demand αρχείο της πλατφόρμας, καθώς και στην ενσωματωμένη εφαρμογή Oh! Jazz, με πάνω από 300 συναυλίες, επιμελημένες λίστες και συνεντεύξεις με καλλιτέχνες.

Το τηλεοπτικό κανάλι Oh! Jazz και η on-demand βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτά για όλους τους συνδρομητές της United Group TV σε Σλοβενία, Κροατία και Βουλγαρία για 30 ημέρες μετά την έναρξη.

Πέρα από την προσφορά κορυφαίου περιεχομένου, η συνεργασία στοχεύει στη σύνδεση των τοπικών jazz σκηνών και καλλιτεχνών με το παγκόσμιο κοινό. Η United Group και το Oh!Jazz θα συνεργαστούν για να προβάλουν τοπικές παραγωγές και να υποστηρίξουν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη jazz σκηνή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσφέροντάς της ένα διεθνές βήμα.

Για να σηματοδοτήσουν το λανσάρισμα, το Oh! Jazz θα μεταδώσει ζωντανά για το κοινό της United Group την ειδική εκδήλωση Gala Special του πρώτου Flamenco Jazz Festival Japan 2025, στις 30 Μαΐου. Η συναυλία, που έχει μαγνητοσκοπηθεί στον παλαιότερο ναό Ζεν της Ιαπωνίας, συνδυάζει φλαμένκο ρυθμούς με αυτοσχεδιασμό jazz, σε μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.

O Jesús Perezagua, Founder & CEO του Oh! Jazz, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την United Group για την επέκταση του Oh! Jazz στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή η συνεργασία ενισχύει την πρόσβαση σε live εμφανίσεις jazz από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα δίνει δύναμη στα τοπικά ταλέντα και venues, προσφέροντάς τους παγκόσμια προβολή. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να εμπλουτίσουμε το πολιτιστικό τοπίο και να στηρίξουμε τη διεθνή κοινότητα της jazz».

H Suzana Radošević, Content Management Director της United Group, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε τον πλούτο και τη διαφορετικότητα της παγκόσμιας jazz στο κοινό μας μέσω αυτής της συνεργασίας με το Oh! Jazz. Συνδυάζοντας την περιφερειακή μας εμβέλεια με το κορυφαίο καλλιτεχνικό τους περιεχόμενο, προσφέρουμε κάτι πραγματικά μοναδικό στους λάτρεις της μουσικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – και δίνουμε νέα ώθηση στην τοπική jazz σκηνή».

Το Oh! Jazz (ohjazz.tv) είναι μια υψηλής ποιότητας, αποκλειστική πλατφόρμα on-demand οπτικοακουστικού περιεχομένου που ενώνει καλλιτέχνες, clubs και λάτρεις της jazz απ’ όλο τον κόσμο. Μέσω συνδρομής, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε ένα επιμελημένο αρχείο με εβδομαδιαίες συναυλίες, που καλύπτουν διάφορα στυλ και επιρροές της jazz. Μέχρι σήμερα, το Oh! Jazz έχει δημιουργήσει μια ισχυρή κοινότητα μέσω της συνεργασίας του με 11 εμβληματικά clubs σε πόλεις με έντονη jazz παράδοση, ενώ πάνω από 1.300 καλλιτέχνες έχουν εμφανιστεί σε 270 ζωντανές συναυλίες που έχουν μαγνητοσκοπηθεί και μεταδοθεί από την πλατφόρμα.

