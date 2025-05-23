Ακόμα και η Finos Film ταξιδεύει στο Άμπου Ντάμπι. Με το δικό της μοναδικό τρόπο και με μέσα από παλιές ελληνικές ταινίες με αγαπημένους ηθοποιούς όπως ο Κώστας Βουτσάς, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Χρόνης Εξαρχάκος, η Μάρθα Καραγιάννη εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό που ρίχνονται απόψε στη μάχη των ημιτελικών στο Final 4 και διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα σχολιάζει: «Σήμερα ταξιδεύουμε στο Άμπου Ντάμπι παρέα με τη Ρένα, τον Χρόνη, τον Κώστα, την Μάρθα και όλα τα παιδιά του ελληνικού σινεμά, για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό που διεκδικούν το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο! Μας κάνετε υπερήφανους. Με τη νίκη! 💪🇬🇷»

Δείτε το ολιγόλεπτο, διασκεδαστικό βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.