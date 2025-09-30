Exathlon: Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Το EXATHLON έγινε ατομικό και εχθές παρακολουθήσαμε τους δύο πρώτους αγώνες.

Απόψε, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα παρακολουθήσουμε τους άντρες να αναμετρώνται για το πλεονέκτημα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ο αντίστοιχος αγώνας των γυναικών κατέληξε οικογενειακή υπόθεση, αφού το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε ανάμεσα στη Μαίρη και τη Βίκυ Πετεινάρη. Η Βίκυ ήταν εκείνη που έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση και κατάφερε να το κάνει δικό της με την αδελφή της να παραδέχεται πως, όταν παίζει απέναντί της, κυριεύεται από το συναίσθημα και μπλοκάρει.

Στο αγώνα Σπιτιού μπορεί οι αθλητές να έπαιξαν ατομικά, ωστόσο λειτούργησαν ομαδικά. H Στέλλα Ανδρεάδου και ο Ντάνιελ Νούρκα πήραν τη νίκη και άφησαν εκτός Βίλας δύο Πορτοκαλί, τον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη. Τους δύο νικητές περιμένει μία μεγάλη έκπληξη που θα τους δώσει δύναμη για τη συνέχεια…

Απόψε, στις πίστες του EXATHLON, θα παιχτεί ο αγώνας Πλεονεκτήματος για τους άνδρες. Η ένταση χτυπάει κόκκινο και παλιές έριδες βρίσκουν το άνοιγμα να επιστρέψουν! Άρης Σοϊλέδης και Τάκης Καραγκούνιας δείχνουν να πιάνουν τη σχέση τους από εκεί που την είχαν αφήσει και μία νέα διαμάχη ξεκινά…

Οι πρώτοι ατομικοί αγώνες Ασφαλείας είναι γεγονός! Πρώτες στην αρένα μπαίνουν οι γυναίκες και οι ανατροπές δεν λείπουν! Στο τέλος των runs, τρεις γυναίκες θα ξέρουν πως έχουν να δώσουν μία μεγάλη Μάχη για να παραμείνουν.

Σειρά έχουν οι άντρες που δίνουν το 100% της δύναμής τους, για να μην απειληθεί η παραμονή τους. Οι αναμετρήσεις είναι συγκλονιστικές και στο τέλος τρεις θα ξέρουν πως τους περιμένει μία μεγάλη αναμέτρηση…

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

