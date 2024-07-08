Το επικό birthday party του αμερικανού σταρ Kevin Hart στη Μύκονο

Ο Kevin Hart με τη δεύτερη σύζυγό του Eniko και όπως φημολογείται και με μεγάλη εξίσου γνωστή παρέα -φήμες κάνουν λόγο και για τον συμπρωταγωνιστή και φίλο του Dwayne Johnson-, βρίσκεται στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων εδώ και τέσσερις μέρες, αλλά η πιο σημαντική για όλους ήταν το Σάββατο 6 Ιουλίου που ο αμερικανός σταρ του κινηματογράφου και stand up comedian είχε γενέθλια και έκλεισε τα 45 του χρόνια.

Καθώς πέρυσι είχε μια τεράστια περιπέτεια με την υγεία του που τον καθήλωσε για σχεδόν δύο μήνες σε αναπηρικό αμαξίδιο, όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνες NFL και είδε τελείως διαφορετικά πολλά πράγματα στη ζωή του, φέτος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στην οικογένειά του ταξιδεύοντας μαζί τους σε διάφορα μέρη του κόσμου ζώντας κάθε στιγμή.

