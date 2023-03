Sold out σε 36 λεπτά ο τελικός της Eurovision στο Λίβερπουλ

Τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023 που θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ τον Μάιο, εξαντλήθηκαν σε λίγο περισσότερο από 30 λεπτά σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

