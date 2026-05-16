O Akylas με το «Ferto» εμφανίστηκε στην 6η θέση του μεγάλου τελικού της Eurovision και γνώρισε για ακόμα μια φορά την αποθέωση.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Eurovision, τα τραγούδια μπορούν να διαρκέσουν το ανώτατο τρία λεπτά - οπότε θα εκπλαγείτε με το πόσα πράγματα στριμώχνει ο Ακύλας στα 180 δευτερόλεπτά του στη σκηνή.

Προετοιμαστείτε για ελληνικά αγάλματα, έναν στύλο πυροσβέστη, γραφικά από βιντεοπαιχνίδια, δεκάδες πυροτεχνήματα, ένα θησαυροφυλάκιο τράπεζας, μια γιαγιά που πλέκει, ένα σκούτερ και τον ήρωά μας, τον Ακύλα, να ερμηνεύει μέσα σε αυτό που μοιάζει με γιγαντιαίο κουτί Pringles.

Είναι πολλά για να τα αφομοιώσει κανείς… αλλά ο μαξιμαλισμός κρύβει ένα γλυκό μήνυμα για τη σκληρή δουλειά με σκοπό να βγάλεις τους γονείς σου από τη φτώχεια.

Πηγή: skai.gr

