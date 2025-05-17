Η χθεσινή απόφαση του Γιάννη Λορένζο Κύρτση να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημά του για να σώσει τον Μπάμπη Καρατζά έθεσε αυτομάτως υποψήφιους του επόμενους στη λίστα της ψηφοφορίας. Έτσι οδηγηθήκαμε στους εξής έξι υποψήφιους: Ζωή Ασουμανάκη, Χρήστο Γκικουρία, Διονυσία Κούκιου, Μαρικέλλυ, Δημήτρη Μπίτζιο και Θεοφανία Νικολαΐδη. Όσα συνέβησαν μετά την ψηφοφορία θα τα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του BIG BROTHER, απόψε στις 23.15 στον ΣΚΑΪ.

Οι υποψήφιοι κοιτώντας τους συγκάτοικούς τους προσπαθούν να καταλάβουν μέσα από τα βλέμματα και τα λόγια τους ποιοι ήταν εκείνοι που τους ψήφισαν να φύγουν. Η Ζωή παρότι περίμενε αυτή την κίνηση από τον Γιάννη, έχει δυσαρεστηθεί και δεν το κρύβει. Η Διονυσία θεωρεί σίγουρη την ψήφο του Νίκου Ζαφειράκη.

Ο ρυθμός της Eurovision περνάει και μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER. Μία θεματική βραδιά καραόκε δίνει το μικρόφωνο στους συγκάτοικους και το party ξεκινά! Εκείνη ή εκείνος με την καλύτερη επίδοση θα κάνει δική του για τέσσερις μέρες τη σουίτα και θα μπορεί να έχει συντροφιά του δύο άτομα από το σπίτι. Ποιος θα πάρει τους 12 πόντους από τους συγκάτοικους και θα κερδίσει το έπαθλο;

