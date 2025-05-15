Τη στήριξή της στην Klavdia εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου λίγες μόνο ώρες πριν ξεκινήσει ο β’ ημιτελικός της Eurovision η οποία θα διαγωνισθεί με το κομμάτι «Αστερομάτα».

«Καλή τύχη λαμπερό μου αστέρι, Klavdia. Σε αγαπάω τόσο πολύ. Ψηφίστε το Νο7 και την Ελλάδα απόψε», έγραψε στα αγγλικά η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία που είναι με την Klavdia.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Παπαρίζου γνώρισε για πρώτη φορά τη Klavdia στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice Of Greece» το 2018. Τότε η νεαρή τραγουδίστρια μάγεψε με τη φωνή της τους τέσσερις coaches και έφτασε μέχρι τον τελικό με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Πηγή: skai.gr

