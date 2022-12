Εurovision 2023 – Ελλάδα: Οι 7 φιναλίστ - Ακούστε τα υποψήφια τραγούδια

Ανακοινώθηκαν τα εφτά υποψήφια τραγούδια που περνάνε στην «τελική φάση» για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Εurovision

Ανακοινώθηκαν τα εφτά υποψήφια τραγούδια που περνάνε στην «τελική φάση» για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Εurovision, όπως προέκυψαν μετά την διαλογή της κριτικής επιτροπής της ΕΡΤ.

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που άκουσε η Επιτροπή Κοινού είναι τα ακόλουθα:

- Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου «We are Young»

- Μελίσσα Μαντζούκη «Liar»

- Bίκτωρ Βερνίκος «What they say»

- Μόνικα «I’ m proud»

- Leon of Athens «Somewhere to go»

- Κλαυδία «Holy water»

- Μαρία Μαραγκού-Αντωνία Καούρη «Shout out»

