Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision επιλέγει η Ελλάδα. Στον αποψινό τελικό συμμετέχουν 14 υποψήφιοι, οι οποίοι κέρδισαν το «εισιτήριο» στους δύο ημιτελικούς που προηγήθηκαν.

Το «Sing for Greece» θα προκύψει από τις ψήφους του κοινού, την Επιτροπή στην Ελλάδα και τη Διεθνή Επιτροπή.

Η διαδικασία και το «κλειδί» της ψηφοφορίας

Ο αποψινός τελικός, που ξεκινά στις 21:00 (ΕΡΤ1), θα φιλοξενήσει τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς της Τετάρτης και της Παρασκευής. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται σημαντικά από τους ημιτελικούς, καθώς εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

-Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

-Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

-Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων και η σκηνική τους παρουσία

1. «YOU & I», STYLIANOS



2. «Mad About it», D3lta



3. «Labyrinth», Mikay



4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα



5. «Χάνομαι», Marseaux



6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky



7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA



8. «Europa», STEFI



9. «Άλμα», Rosanna Mailan



10. «Paréa», Evangelia



11. «ASTEIO», ZAF



12. «Ferto», Akylas



13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers



14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Η ψηφοφορία ξεκινάει με την έναρξη του διαγωνισμού και ολοκληρώνεται δεκαπέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εμφάνισης.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.