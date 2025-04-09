Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τους γονείς της, τα αδέρφια της, τον θάνατο του πατέρα της, αλλά και τη δύσκολη εφηβεία που βίωσε.

Όπως είπε η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, «δεν μου έχουν φορεθεί μόνο δύσκολα και βαριά πράγματα, αλλά και ωραία στοιχεία των γονιών μου, όπως η ειλικρίνεια του πατέρα μου και η φιλανθρωπία από τη μητέρα μου. Είχα την τύχη να έχω μια μητέρα που ασχολείται με τη φιλανθρωπία χωρίς να το διαφημίζει.

Ο πατέρας μας είχε τεράστιο άγχος μην μας καλομάθει σε βαθμό που δημιουργούσε αίσθημα ενοχής γιατί αυτή ήταν η δική μας πραγματικότητα. Σίγουρα, το έχω κι εγώ αυτό το άγχος, αλλά εξαρτάται και από το πόσο φυσιολογικά θα χτίσεις την καθημερινότητά σου. Τα όρια στα παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία. Ο μεγάλος μου γιος είναι πολύ δυναμική προσωπικότητα οπότε χρήζει ορίων. Είχα πολλά όρια από τον πατέρα μου παρότι δεν τα χρειαζόμουν γιατί ήμουν ένα πολύ ήσυχο και συνεσταλμένο παιδάκι. Η μαμά μου ήταν χαλαρή, όταν όμως θύμωνε μαζί μου τη φοβόμουν πιο πολύ γιατί ήξερα ότι σίγουρα έχω κάνει λάθος…».

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Έμαθα για τον θάνατο του πατέρα μου από την τηλεόραση και πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου

Σε ηλικία 13 ετών η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση έμαθε για την απώλεια του πατέρα της από την τηλεόραση και όπως περιγράφει, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει τηλέφωνο τη μητέρα της προκειμένου να της το επιβεβαιώσει ή - όπως ήλπιζε - να της το διαψεύσει. «Είναι αλήθεια ότι έμαθα τον θάνατο του πατέρα μου από την τηλεόραση. Ήμουν 13 ετών. Στην αρχή δεν το πίστεψα. Ήταν αρκετά σκληρό. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι ήταν ψέμα, πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο και τη ρώτησα και η απάντησή της ήταν, “όχι ακριβώς”. Από τότε άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μου. Ξαφνικά βρέθηκα με μια τεράστια ελευθερία. Στην εφηβεία τον έχασα τον δρόμο μου. Συνέπεσε με τον θάνατο του πατέρα μου, ακόμα λέω συγγνώμη στη μάνα μου γι’ αυτά που πέρασε στην εφηβεία μου. Αντί να κλειστώ στον εαυτό μου και να πάθω κατάθλιψη μου βγήκε στο αντίθετο. Θεωρώ ότι λίγο από τύχη και λίγο από δικό μου φόβο μπόρεσα να επιβιώσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση αποκάλυψε ότι έκανε έκτρωση όταν ήταν 15 χρόνων: «Έκανα έκτρωση στα 15 μου, ήταν ένα σοκ. Αν είχα μια κόρη και μου έλεγε κάτι τέτοιο, ελπίζω να το διαχειριζόμουν όπως το έκανε και η μητέρα μου, τότε. Η μητέρα μου με αγκάλιασε, αντί να μου κουνήσει το δάχτυλο και να γίνει χαμός μου είπε ότι συμβαίνουν αυτά, καλό είναι να μην συμβαίνουν, αλλά αφού συνέβη θα το αντιμετωπίσουμε μαζί και θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Πάνω στην κρίση, μου έδωσε αγάπη και μόλις ηρεμήσαμε ήρθε το μάθημα του πώς δεν ξανασυμβαίνει».

Αναφορικά με τη σχέση που έχει με τα αδέρφια της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανά περιόδους έκανα παρέα με ανθρώπους που δεν θα έκανα αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω και εκεί θα μπορούσε να γίνει δύσκολη η κατάσταση. Όταν έχεις μια βάση, είναι μεγάλο δώρο. Ο Πάρης ήταν πάντα προστατευτικός, ειδικά με τα αγόρια. Εκεί είχε αρκετό τρέξιμο. Ο μικρός ήταν και είναι μικρός και με τα μεγαλύτερα αδέλφια, που είναι αρκετά πιο μεγάλα από εμένα, είχαμε χαθεί κάποια χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα μας. Είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, μεγάλη διαφορά στη φάση ζωής. Η αδερφή μου είχε δυο παιδάκια τότε κι εγώ ήμουν σχολείο. Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα που να μας κρατήσουν. Σήμερα έχουμε διεκδικήσει μόνοι μας μια δυνατή επαφή με τον Άλκη και τη Μελίτα. Το να το κάνεις από επιλογή είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό».

Επιπλέον, μιλώντας για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Βύρωνα Βασιλειάδη, υπογράμμισε: «Έχω επιλέξει με την οικογένειά μου να ζούμε διαφορετικά από ο,τι μεγάλωσα εγώ. Ως οικογένεια κάνουμε πιο καθημερινές δραστηριότητες και εγώ ως μητέρα έχω εμπλακεί στην καθημερινότητα των παιδιών μου, κάτι που εγώ δεν το είχα. Εμείς είχαμε πολλή βοήθεια, πολλές νταντάδες».

Πηγή: skai.gr

