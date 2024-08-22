Bahar - Καινούργια αρχή: Η Ρενγκίν εκμυστηρεύεται το μεγάλο μυστικό της - Δείτε το trailer

Πόσο καιρό μπορεί να κρατηθεί ένα μυστικό, όταν το ξέρουν περισσότεροι από έναν; Και πόσο καιρό μπορεί να κρατηθεί η Τσαγλά, πριν αποκαλύψει στην κολλητή της φίλη, την Μπαχάρ, τη μεγάλη αποκάλυψη της Ρενγκίν;



Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Ρενγκίν, σε μία στιγμή αδυναμίας και για να δικαιολογηθεί στην Τσαγλά, αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό της: η Πάρλα είναι κόρη του Τιμούρ. Βέβαια, την βάζει να της υποσχεθεί ότι δεν θα το αποκαλύψει στην Μπαχάρ – όμως πόσο μπορεί να κρατηθεί μία τόσο μεγάλη αποκάλυψη;



Οι έρευνες σχετικά με τον θάνατο της ασθενούς του Αζίζ Ουράς δείχνουν ότι δεν ευθύνεται αυτός για όσα συνέβησαν. Οι γονείς της ασθενούς πείθονται από τα λόγια του Εβρέν και αποφασίζουν να μην κάνουν μήνυση στον Ουράς. Ο τελευταίος επιστρέφει στο νοσοκομείο, κάνοντας τους πάντες χαρούμενους και κυρίως τους γονείς του.



Ο Τιμούρ, βλέποντας τη σχέση Μπαχάρ και Εβρέν να εξελίσσεται, κάνει μικρές ρομαντικές κινήσεις για να την κερδίσει ξανά. Το αποκορύφωμα είναι στη σχολική γιορτή της κόρης τους, όπου ξεδιπλώνει όλο το ταλέντο του, ελπίζοντας πως θα της αλλάξει γνώμη για τον χωρισμό τους. Η Μπαχάρ, που βλέπει να γλιστρά η ζωή από τα χέρια της, μένει αμετακίνητη στη θέση της και ετοιμάζει την επόμενη κίνησή της.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

