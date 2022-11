Σαν σήμερα, το 1984, ηχογραφείται το "Do They Know It's Christmas" για την Αιθιοπία

Σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου του 1984, τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ και της ροκ σκηνής της εποχής ένωσαν τις φωνές τους στην ηχογράφηση του κλασσικού πλέον τραγουδιού "Do They Know It's Christmas".

Σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου του 1984, τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ και της ροκ σκηνής της εποχής ένωσαν τις φωνές τους στην ηχογράφηση του κλασσικού πλέον τραγουδιού "Do They Know It's Christmas".

Το κομμάτι ήταν μέρος του σχεδίου "Band-Aid" του Μπομπ Γκέλντορφ, με σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τους κατοίκους της Αιθιοπίας που λιμοκτονούσαν.

Το "Do They Know It’s Christmas?} κυκλοφόρησε σε single το 1984 και όλα τα έσοδα δόθηκαν για την αντιμετώπιση του λιμού που έπληξε εκείνη την εποχή την Αιθιοπία και που προκάλεσε το θάνατο περίπου 1.000.000 ανθρώπων

Οι τραγουδιστές που συμμετείχαν στην ηχογράφηση δεν είχαν ακούσει το τραγούδι πριν φτάσουν στο στούντιο, κι έτσι έμαθαν τα μέρη τους ακούγοντας το φωνητικό οδηγό.

Οι τραγουδιστές που συμμετείχαν στην ηχογράφηση ήταν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

Robert «Kool» Bell (Kool & the Gang), Bono (U2), Pete Briquette (The Boomtown Rats), Adam Clayton (U2), Phil Collins (Genesis και σόλο), Chris Cross (Ultravox), Simon Crowe (Boomtown Rats), Sarah Dallin (Bananarama), Siobhan Fahey (Bananarama), Johnny Fingers (The Boomtown Rats), Bob Geldof (The Boomtown Rats), Boy George (Culture Club), Glenn Gregory (Heaven 17), Tony Hadley (Spandau Ballet), John Keeble (Spandau Ballet), Gary Kemp (Spandau Ballet), Martin Kemp (Spandau Ballet), Simon Le Bon (Duran Duran), Marilyn, George Michael (Wham!), Jon Moss (Culture Club), Steve Norman (Spandau Ballet), Rick Parfitt (Status Quo), Nick Rhodes (Duran Duran), Francis Rossi (Status Quo), Sting (The Police), Andy Taylor (Duran Duran), James «J.T.» Taylor (Kool & the Gang), John Taylor (Duran Duran), Roger Taylor (Duran Duran), Dennis Thomas (Kool & the Gang), Midge Ure (Ultravox), Martyn Ware (Heaven 17), Jody Watley, Paul Weller (The Style Council), Keren Woodward (Bananarama) και Paul Young.

Τον πρώτο στίχο του τραγουδιού ερμήνευσε ο Paul Young, αν και αρχικά γράφτηκε για τον David Bowie που τελικά τραγούδησε το στίχο στο Live Aid το 1985.

Μουσικοί ήταν οι: Phil Collins (drums), John Taylor (μπάσο), Midge Ure (πλήκτρα και προγραμματισμός), Gary Kemp (κιθάρα) και Jon Moss (κρουστά).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.