H ταινία Zootopia 2 της Walt Disney συγκέντρωσε 272 εκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών για ξένη ταινία στην Κίνα, δίνοντας ίσως μία εκτός πρόβλεψης ώθηση στο αμερικανικό στούντιο, σε μια κομβική αγορά.

Η ταινία, που αφορά μια αστυνομικό - κουνέλι και τον συνεργάτη της, μια αλεπού, σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα για διεθνή ταινία στη χώρα μετά το Avengers: Endgame, σύμφωνα με τη Disney. Η πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων Maoyan προβλέπει ότι οι εισπράξεις του Zootopia 2 στην Κίνα μπορεί να φτάσουν τα 4,26 δισ. γουάν (600 εκατ. δολάρια), κάτι που ενδέχεται να την φέρει στο ίδιο επίπεδο με το Endgame, το οποίο παραμένει η εμπορικότερη ξένη ταινία στη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο.

Η επιτυχία υπογραμμίζει την μακροχρόνια προσπάθεια της Disney να κάνει το Zootopia μια σημαντική κινηματογραφική σειρά στην Κίνα, μια αγορά που έχει αποδειχθεί απρόβλεπτη για τις αμερικανικές ταινίες λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και μεταβαλλόμενων κανόνων λογοκρισίας. Σύμφωνα με τη Disney, η ταινία κατέγραψε επίσης ρεκόρ για το καλύτερο ντεμπούτο ξένης animated ταινίας στην Κίνα.

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας διανομής China Film Group Co. σημείωσαν άνοδο στο ημερήσιο όριο του 10% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενώ και άλλες μετοχές του κινηματογραφικού κλάδου κινήθηκαν ανοδικά.

Η Disney έχει ενισχύσει συστηματικά την παρουσία του franchise από το 2016, όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Δημιούργησε έναν ειδικό χώρο Zootopia στη Disneyland της Σαγκάης και κυκλοφόρησε τα shorts Zootopia+ σε μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες, όπως οι Bilibili και Tencent Video.

Στην περιοχή θεματικού πάρκου του Zootopia, θαυμαστές φορώντας καπέλα της Judy Hopps και του Nick Wilde φωτογραφήθηκαν με σχεδόν φυσικού μεγέθους χαρακτήρες ζώων και περπάτησαν μέσα σε μια πλήρη αναπαράσταση της πόλης της ταινίας. Η Disney έφερε στο παγκόσμιο ντεμπούτο τον Ke Huy Quan, που δίνει τη φωνή στον Gary De’Snake, καθώς και Κινέζους ηθοποιούς που δανείζουν τις φωνές τους σε άλλους χαρακτήρες.

Αν και το θεματικό πάρκο βοήθησε να παραμείνει ζωντανό το franchise κατά τη διάρκεια της εννιάχρονης απουσίας του από τις αίθουσες, ο περιορισμένος αριθμός επισκεπτών στη Disneyland της Σαγκάης σημαίνει ότι δεν ήταν ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας της ταινίας. Οι κύριοι κινητήριοι παράγοντες ήταν η άνοδος των ταινιών κινουμένων σχεδίων και η υποστήριξη του Πεκίνου προς μια κινηματογραφική αγορά σε κρίση, σύμφωνα με τον καταξιωμένο κριτικό κινηματογράφου Raymond Zhou.

«Οι απλοί θεατές έχουν πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα κινούμενα σχέδια είναι πιο αξιόπιστα από τις live-action ταινίες όσον αφορά μια ικανοποιητική κινηματογραφική εμπειρία», είπε ο Zhou. «Οι περισσότεροι Κινέζοι που είδαν το Zootopia 2 θεωρούν ότι είναι η καλύτερη animated ταινία της Disney εδώ και πολύ καιρό, αντίστοιχη, αν όχι ανώτερη, της πρώτης. Είναι ένα μεγάλο κύμα διασκέδασης, με το σωστό μείγμα μηνυμάτων, όπως συμπερίληψη και αμοιβαία κατανόηση, αλλά χωρίς να γίνεται υπερβολικά διδακτικό».

Τα κινούμενα σχέδια έχουν γίνει κυρίαρχη κατηγορία, με ταινίες «που πρέπει να δεις» να οδηγούν οικογένειες ξανά και ξανά στις αίθουσες. Το Ne Zha: Demon Child Conquers the Sea ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, ενώ οι τοπικές animated ταινίες Nobody και Boonie Bears: Future Reborn βρίσκονται ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της Κίνας για φέτος. Το Zootopia 2 βρίσκεται ήδη στην τέταρτη θέση, παρόλο που καμία ταινία του Χόλιγουντ δεν έχει μπει στη δεκάδα. Η δεύτερη μεγαλύτερη ξένη κυκλοφορία είναι το Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle της Sony, που βρίσκεται στη 14η θέση για τη χρονιά.

Με το Wicked: Part Two να παραμένει αβέβαιο για κυκλοφορία στην Κίνα και τα εγχώρια στούντιο να προσφέρουν περιορισμένο αριθμό μεγάλων νέων κυκλοφοριών, το Zootopia 2 ίσως είναι μία από τις λίγες ταινίες που μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τα έσοδα των εισιτηρίων τις επόμενες εβδομάδες. Το Avatar: Fire and Ash της Disney, που θα προβληθεί επίσης σε αίθουσες IMAX, έρχεται αργότερα μέσα στον μήνα.

Η IMAX China δήλωσε ότι το Zootopia 2 συγκέντρωσε 20,5 εκατ. δολάρια στους IMAX κινηματογράφους τις πρώτες πέντε ημέρες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για κάθε κυκλοφορία animated ταινίας του Χόλιγουντ στη χώρα. Η ισχυρή δυναμική της ταινίας δείχνει τη «δύναμη και τη διαχρονική προοπτική» της κινεζικής κινηματογραφικής αγοράς, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Imax China, Daniel Manwaring.

Οι ταινίες του Χόλιγουντ έχουν δυσκολευτεί φέτος στην Κίνα. Πριν από το Zootopia 2, η ταινία Demon Slayer ήταν η πιο πετυχημένη ξένη ταινία με περίπου 620 εκατ. γουάν, μπροστά από το Jurassic World (567 εκατ. γουάν) και το Mission: Impossible – The Final Reckoning (464 εκατ. γουάν).

Η αναζωογόνηση του κλάδου των κινηματογράφων αποτελεί μία από τις οικονομικές προτεραιότητες του Πεκίνου, με στόχο την ενίσχυση όχι μόνο της δοκιμαζόμενης κινηματογραφικής βιομηχανίας αλλά και της καταναλωτικής δαπάνης στα εμπορικά κέντρα γύρω από τις προβολές.

«Τόσο οι αρχές όσο και ο λαός στην Κίνα θέλουν να πετύχει», είπε ο Zhou. «Όσοι βρίσκονται στον κλάδο γνώριζαν ότι οι εγχώριες κυκλοφορίες για το υπόλοιπο της χρονιάς δεν θα μπορούσαν να ανεβάσουν τον ετήσιο αριθμό των εισπράξεων στο στρογγυλό στόχο των 50 δισ. γουάν».

