To αστέρι του TikTok, Go-Jo, θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βασιλεία τον Μάιο, με το τραγούδι του, «Milkshake Man». Σημειώνεται ότι φέτος η χώρα γιορτάζει την 10η συμμετοχή της στον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό.

Ο τραγουδοποιός με έδρα το Σίδνεϊ, Marty Zambotto, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο του το 2023, χάρη σε ένα viral βίντεο στο TikTok όπου ερμήνευσε το τραγούδι του «Mrs Hollywood». Μέχρι σήμερα, το τραγούδι έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 60 εκατ. ροές και 1 δισεκατομμύριο προβολές σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο χαρισματικός καλλιτέχνης δήλωσε στον Guardian Australia ότι όταν έμαθε τα νέα για τη Eurovision, αρχικά νόμιζε ότι ήταν φάρσα. «Ήμουν σαν, 'Πού είναι ο Ashton Kutcher'», είπε χαριτολογώντας, προσθέτοντας: «Αγαπώ τη μουσική και το τραγούδι - να εκπροσωπώ μια χώρα κάνοντας αυτό που αγαπώ; Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα».

Μεγάλωσε στη μικρή αγροτική πόλη Μάντζιμαπ της Δυτικής Αυστραλίας, σε μια πολυμελή οικογένεια. Έζησε σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από τον Γάλλο πατέρα του από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς βασικές υποδομές όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ή τηλέφωνο.

«Ήταν πολύ απομονωμένο, μακριά από την υπόλοιπη κοινότητα», θυμάται. «Έτσι έμαθα να σκέφτομαι και να είμαι δημιουργικός με έναν πολύ δικό μου τρόπο. Όταν ήρθε η ώρα να πάω σχολείο, ένιωσα σαν να είμαι ξένος. Με τα χρόνια, κατάφερα να είμαι άνετος με αυτό που είμαι και έμαθα ότι οι άνθρωποι το εκτιμούσαν πραγματικά», συμπλήρωσε.

Το «Milkshake Man» γράφτηκε από τον ίδιο μαζί με το ποπ συγκρότημα «Sheppard». Ελπίζει ότι το τραγούδι θα αποτελέσει «κίνητρο» για το κοινό.

«Μέσα από τους στίχους και την ιστορία του, ελπίζω να εμπνεύσω τους ανθρώπους να αισθανθούν την πολύχρωμη εκδοχή του εαυτού τους και να νιώσουν αυτοπεποίθηση», σημείωσε και πρόσθεσε.

«Θέλω απλώς να ανταποκριθώ στο τραγούδι και να είμαι ο εαυτός μου. Να μεταφέρω στη σκηνή -και να δείξω σε όλο τον κόσμο- ότι η Αυστραλία είναι ένα πραγματικά διασκεδαστικό μέρος. Έχουμε όμορφους πολιτισμούς εδώ και πολλές τρομακτικές αράχνες». Η Αυστραλία διαγωνίζεται στο πρώτο μισό του Β΄ ημιτελικού της Eurovision, την Πέμπτη 15 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

