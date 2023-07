Cicely Tyson: Ένα βιβλίο για τη ζωή και την καριέρα της ηθοποιού από τον σχεδιαστή μόδας B Michael

Ο σχεδιαστής μόδας B Michael έγραψε το πρώτο του βιβλίο, στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη φιλία του με την αείμνηστη πρωτοποριακή πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ, Σίσελι Τάισον.

Το βιβλίο «Muse: Cicely Tyson and Me, a Relationship Forged in Fashion» (Μούσα: Η Σίσελι Τάισον και Εγώ, Μία Σχέση που Σφυρηλατήθηκε στη Μόδα» θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου από τον εκδοτικό οίκο Amistad του ομίλου HarperCollins.

Ο σχεδιαστής άρχισε να γράφει το βιβλίο στα τέλη του 2020 με τις ευλογίες της Τάισον.

Οι δυο τους συναντήθηκαν πρώτη φορά το 2006, όταν ο B Michael συμφώνησε να ντύσει την ηθοποιό για την εκδήλωση Legends Ball της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Πρώην γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού, η γεννημένη στη Νέα Υόρκη Τάισον από γονείς μετανάστες από το νησί Νέβις της Καραϊβικής εγκατέλειψε τη ζωή του γραφείου αφού αποφάσισε ότι «ο Θεός δεν με έφερε στη Γη για να πληκτρολογώ για το υπόλοιπο της ζωής μου». Η απόφαση οδήγησε στο μόντελινγκ για περιοδικά μόδας όπως το Vogue και αργότερα σε μαθήματα υποκριτικής στο Actors Studio.

