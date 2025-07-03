Big Brother: Το σπίτι σε αναβρασμό - Πώς θα συνεργαστούν οι συγκάτοικοι στη νέα δοκιμασία ως ...νεροκουβαλητές; (Βίντεο)

Στο σπίτι του BIG BROTHER στον ΣΚΑΪ αρχηγός, πλέον, είναι ο Χρήστος Γκικουρίας, η νίκη του οποίου πανηγυρίστηκε έντονα από τη Φένια και τη Ζωή.

Ίσως όμως βιάστηκαν να χαρούν... Ο Χρήστος Ντεντόπουλος υποστηρίζει πως τον ενοχλεί η μέση του και ζητάει από τον αρχηγό να πάρει το διπλό κρεβάτι, στο οποίο κοιμάται η Ζωή Ασουμανάκη. Ο Χρήστος Γκικουρίας, που συμφωνεί με το αίτημά του και θεωρεί παράνομη την κατοχή του συγκεκριμένου κρεβατιού από τη Ζωή, της ζητά να το αδειάσει. Εκείνη όμως δεν πρόκειται να το παραδώσει αμαχητί και ξεκινά απεργία!

Πρώτη υποψήφια για αποχώρηση είναι η Θεοφανία Νικολαΐδη.

Μία νέα δοκιμασία φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, για όσα σκέφτονται ο ένας για τον άλλον, μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER. Στην κατάταξη αυτής της δοκιμασίας η πρώτη θέση δεν έχει πάντα θετική ερμηνεία και η ένταση ανάμεσα στην Αργυρώ Κατσιγαράκη και τη Ζωή δε λέει να κοπάσει.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος δηλώνει στον Γιώργο Αντωνιάδη πως δεν τον εμπιστεύεται, γιατί ό,τι του λένε το μεταφέρει στη Nancy Tawby. Εκείνος γίνεται έξαλλος και τον διαψεύδει κατηγορηματικά.

Οι συγκάτοικοι φορούν ειδικά δοχεία και γίνονται νεροκουβαλητές, για τις ανάγκες της δοκιμασίας για τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό. Για την επιτυχή έκβασή της είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία όλων, όχι μόνο όσων κουβαλούν το νερό...

