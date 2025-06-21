Μια σπάνια στιγμή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της εβδομάδας στο σπίτι του Big Brother. Με το κάλεσμα του BB και το άνοιγμα της ψηφοφορίας, η Φένια ήταν εκείνη που έπρεπε να επιλέξει πρώτη συγκάτοικο για να δώσει την ψήφο της.

Εκείνη αποφασισμένη κατονόμασε τον Γιώργο.

Την ίδια ώρα ο παίκτης στον καναπέ φτερνιζόταν και χαριτολογώντας απέδιδε το φτέρνισμά του σε πιθανή ψήφο από την Φένια: «Μάλλον μου την έριξε!»

Δυστυχώς για τον Γιώργο, αυτή δεν ήταν η μοναδική ψήφος που έλαβε. Μαζί με την ήδη υποψήφια από τη Δευτέρα, Φένια, ψηφίστηκαν επιπλέον ο Γιώργος, η Ζωή και ο Αντρέας.

Οι 4 παίκτες είναι στη διάθεση του κοινού και την Κυριακή ένας θα αποχωρήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.