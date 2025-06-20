Αγαπημένοι καλλιτέχνες στα μουσικά ραδιόφωνα του ομίλου ΣΚΑΪ

Tα μουσικά ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ (Μέντα 88, Pepper 96,6, Happy 104) –του Ομίλου που έρχεται πρώτος στην προτίμηση των ακροατών- γιορτάζουν κάθε μέρα την μουσική!

Αμέσως μετά την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (Σάββατο 21 Ιουνίου) και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 20.30, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας, ο Pepper 96,6 διοργανώνει μία ατμοσφαιρική συναυλία Pepper Church Session, με τη Billie Kark.

Η νεαρή τραγουδοποιός, την οποία οι Peppers ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή στα Pepper Fresh, προσαρμόζει το set της στη μυσταγωγία της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η 24χρονη Βασιλεία, δηλαδή η Billie Kark, είναι τραγουδοποιός και αποτελεί την καινούργια, φρέσκια φωνή στη μουσική σκηνή της Αθήνας. Το «Πάρτι» την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Το τραγούδι αγαπήθηκε ιδιαιτέρως από τη νέα γενιά, περιγράφοντας τις ανασφάλειες και τα αδιέξοδα του σήμερα. Το άλλο πρόσωπο της Billie Kark, αγαπά το παραδοσιακό μας τραγούδι, ονειροβατεί σε δάση και βουνοκορφές, αναζητώντας ιστορίες με μυθικά πλάσματα και δίνοντας μας τραγούδια όπως το «Βάλια Κάλντα».

Η Billie Kark είναι ένα ακόμα πρόσωπο – από τα πολλά - του καλλιτεχνικού στερεώματος, που εμπιστεύεται την έμπειρη ομάδα των μουσικών ραδιοφώνων του Ομίλου ΣΚΑΪ (Μέντα 88, Pepper 96,6, Happy 104). Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, αγαπημένοι και διάσημοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν λάβει μέρος στις άκρως ατμοσφαιρικές διοργανώσεις των μουσικών ραδιοφώνων ΜΕΝΤΑ 88 & PEPPER 96,6, που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους:

ΜΕΝΤΑ 88/ Μέντα LIVE: Νίκος Πορτοκάλογλου, Κίτρινα Ποδήλατα, Φοίβος Δεληβοριάς, Βασίλης Καζούλης – Νίκος Ζιώγαλας – Γιάννης Γιοκαρίνης – Λάκης Παπαδόπουλος, Χρήστος Θηβαίος, Δημήτρης Μπάσης, Μπάμπης Στόκας, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ΜΕΝΤΑ 88/ ΜΕΝΤΑ ICONS: Μίλτος Πασχαλίδης, Χάρις Αλεξίου, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

PEPPER 96,6/ PEPPER CHURCH SESSIONS: Vassilikos, Turboflow 3000, Voice Box Vocal Enseble, Kid Moxie, Sivert Hoyem, Δεσποινίς Τρίχρωμη, Hume Assine.

Η μουσική είναι οι στιγμές μας, οι αναμνήσεις μας, και όσα μας ενώνουν καθημερινά. Και αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται από τους ακροατές, που φέρνουν τα μουσικά ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ στις υψηλότερες θέσεις της ακροαματικότητας, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στις μουσικές τους επιλογές.

Πηγή: skai.gr

