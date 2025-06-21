Big Brother: Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων της εβδομάδας προκαλεί εντάσεις ανάμεσα στις (άλλοτε) δύο παρέες του σπιτιού (Βίντεο)

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων της εβδομάδας δημιουργεί νέα δεδομένα μέσα στο σπίτι του Big Brother. Οι ισορροπίες διαταράσσονται και οι συμμαχίες ανατρέπονται.

Οι άλλοτε δύο παρέες του σπιτιού δεν υπάρχουν πια. Η μεγαλύτερη παρέα, μετά και τα γεγονότα της εβδομάδας, είναι ξεκάθαρο πως έχει διασπαστεί. Η Αργυρώ Κατσιγαράκη με τη Nancy Tawby έχουν αρκετά να πουν στο Captain’s Room για τον Νίκο Ζαφειράκη και τη Χριστίνα Παπαδέλλη. Την ίδια ώρα το ίδιο κάνουν και εκείνοι.

Μια νέα διένεξη ξεκινά, όταν η Φένια Νικολαΐδη κάνει μία ερώτηση στον Γιώργο Αντωνιάδη: «Ποιον εμπιστεύεσαι;» η απάντηση «Κανέναν» είναι αρκετή για να θυμώσει τη Nancy που νιώθει προδομένη και αντιδρά έντονα. Η αρχηγός δεν θέλει να ακούσει λέξη, ειδικά όταν εκείνος επιμένει στη δήλωσή του. Μήπως αυτό είναι η αρχή του τέλους στη σχέση τους;

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων που θα βρεθούν στο πλευρό της Φένιας αυτή την Κυριακή οδηγεί σε τρία ακόμα ονόματα. Για ποιους ήταν αναμενόμενα και σε ποιους προκαλεί εντύπωση το αποτέλεσμα;

Το καλό κλίμα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον Χρήστο Ντεντόπουλο, τη Ζωή Ασουμανάκη και τη Φένια αποτελεί πλέον παρελθόν και αιτία είναι μία ατάκα που ακούγεται μετά την ψηφοφορία…

Πηγή: skai.gr

