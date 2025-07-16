Big Brother: Η αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία αλλάζει τις ισορροπίες - Ένα μοναδικό έπαθλο για τον νέο αρχηγό (Βίντεο)

Η αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία από το 12ο live του BIG BROTHER αποκάλυψε τους επτά συγκατοίκους που περνάνε στον ημιτελικό! Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Θεοφανία Νικολαΐδη, ο Χρήστος Ντεντόπουλος και η Nancy Tawby βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στο μεγάλο έπαθλο.

Οι αντιδράσεις στο σπίτι, μετά την ανακοίνωση του ονόματος του Χρήστου Γκικουρία ποικίλουν. Κάποιοι από τους συγκάτοικους είναι στενοχωρημένοι και κάποιοι άλλοι είναι προβληματισμένοι. Ο Χρήστος Ντεντόπουλος φάνηκε να «λυγίζει». Την ώρα του live δε μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και όταν η σύνδεση έκλεισε, απομονώθηκε στο δωμάτιο. Του είναι δύσκολο να διαχειριστεί την απουσία του φίλου του. Πολύ στεναχωρημένος είναι και ο Νίκος Ζαφειράκης, ο οποίος νιώθει μόνος μέσα στο σπίτι. Θλιμμένη δείχνει και η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η οποία αναγνωρίζει πως για την αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία ευθύνονται τα λάθη του.

Ο Νίκος Ζαφειράκης μέσα στη μοναξιά του ανοίγει συζήτηση με τη Θεοφανία Νικολαΐδη. Οι δύο συγκάτοικοι μοιράζονται πολλά, φαίνεται να αφήνουν στην άκρη την αντιπαλότητά τους και να καταλαβαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Μία νέα συμμαχία γεννιέται ή είναι προσωρινή η ανακωχή;

Έφτασε η ώρα της δοκιμασίας για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί στο task room θα παίξουν οι συγκάτοικοι. Ο νικητής κάθε αναμέτρησης θα έχει το δικαίωμα να διαλέξει ένα κλειδί. Ποιος θα καταφέρει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με την αρχηγία;

Αυτή την εβδομάδα, ο αρχηγός δεν θα έχει το προνόμιο της ασυλίας αλλά θα απολαύσει το έπαθλο της επικοινωνίας με ένα αγαπημένο του πρόσωπο! Ποιος θα είναι ο νικητής και με ποιο συγκάτοικο θα επιλέξει να μοιραστεί το έπαθλο του;

