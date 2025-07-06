Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Big Brother στον ΣΚΑΪ συνεχίστηκε με το αποψινό live.

Ο Πέτρος Λαγούτης υποδέχθηκε στο στούντιο τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους: τον Ανδρέα Μπαρόλα, τη Διονυσία Κούκιου και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, οι οποίοι σχολίασαν όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο σπίτι.

Η γεμάτη εκπλήξεις, εντάσεις και στρατηγικές, εβδομάδα, αναλύθηκε εις βάθος από τον Γιώργο Λάγιο, σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Η δοκιμασία με το βάθρο, η αποστολή του Χρήστου Γκικουρία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των συγκατοίκων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Πηγή: skai.gr

