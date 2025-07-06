Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Big Brother στον ΣΚΑΪ συνεχίστηκε με το αποψινό live.
Ο Πέτρος Λαγούτης υποδέχθηκε στο στούντιο τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους: τον Ανδρέα Μπαρόλα, τη Διονυσία Κούκιου και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, οι οποίοι σχολίασαν όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο σπίτι.
Η γεμάτη εκπλήξεις, εντάσεις και στρατηγικές, εβδομάδα, αναλύθηκε εις βάθος από τον Γιώργο Λάγιο, σύμβουλο ψυχικής υγείας.
Η δοκιμασία με το βάθρο, η αποστολή του Χρήστου Γκικουρία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των συγκατοίκων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.
...............
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.