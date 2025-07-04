Η Νατάσσα Μποφίλιου βρίσκεται στην Κύπρο για εμφανίσεις στο 37ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ (Νεολαία του ΑΚΕΛ) στη Λευκωσία. Η ερμηνεύτρια, η οποία δεν «μασάει» τα λόγια της για το πολιτικό γίγνεσθαι -εντός κι εκτός Ελλάδας- έχει επικριθεί πολλές φορές για τις απόψεις της, αλλά αυτό είναι, προφανώς, κάτι που δεν την ενδιαφέρει.

Έτσι κι αυτή τη φορά, η καλλιτέχνιδα ενώ βρισκόταν στη σκηνή ζήτησε από τους θεατές να της δώσουν μια κυπριακή σημαία, και αφού την πήρε στα χέρια φώναξε: «Λευτεριά στην Κύπρο και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς...». Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, η ίδια εξηγούσε στο κοινό ότι η «τέχνη χωρίς θέση για όσα συμβαίνουν, δεν προχωράει…».

ΕΛΑΤΕ ΒΡΕ ΚΟΥΤΑ, ΑΦΟΥ ΜΕ ΦΕΡΑΤΕ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ (ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ) ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΕΝΑ "ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΙΓΙΑ pic.twitter.com/Wc7byxRCla — MANOLIS KALATZIS🇬🇷🇨🇾 (@manoliskalatzis) July 4, 2025

Αν και πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει «θηλυκό Τσε Γκεβάρα», η Νατάσσα Μποφίλιου έχει εμφανιστεί πολλές φορές μέχρι και με κεφίγια, την παλαιστινιακή μαντίλα, για να διατρανώσει την αλληλεγγύη της στον λαό της Παλαιστίνης. Όπως έχει πει και η ίδια πολλές φορές σε συνεντεύξεις της, «η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα που λειτουργεί ιαματικά… Ανυψώνει το φρόνημα. Ενώνει τους ανθρώπους».

Μια ερώτηση: Αυτοί που φωνάζουν για "Λευτεριά στην Παλαιστίνη " όπως η κυρία Μποφίλιου έχουν φωνάξει ποτέ..."Λευτεριά στην Κύπρο;"

Έχουν φωνάξει ποτέ... "Λευτεριά στην Β. Ήπειρο" που 2 διεθνείς συνθήκες την απέδιδαν στην Ελλάδα; Το έκαναν αυτό ποτέ; Όχι !

Γιατί άραγε;… pic.twitter.com/7ae9ZBReA1 — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 15, 2025

