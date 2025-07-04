Λογαριασμός
Η Μποφίλιου κάνει «επανάσταση»: «Λευτεριά στην Κύπρο και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς» - Ο θηλυκός Τσε Γκεβάρα… (video)

Όπως έχει πει και η ίδια πολλές φορές σε συνεντεύξεις της, «η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα που λειτουργεί ιαματικά… Ανυψώνει το φρόνημα. Ενώνει τους ανθρώπους»

Νατάσσα Μποφίλιου

Η Νατάσσα Μποφίλιου βρίσκεται στην Κύπρο για εμφανίσεις στο 37ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ (Νεολαία του ΑΚΕΛ) στη Λευκωσία. Η ερμηνεύτρια, η οποία δεν «μασάει» τα λόγια της για το πολιτικό γίγνεσθαι -εντός κι εκτός Ελλάδας- έχει επικριθεί πολλές φορές για τις απόψεις της, αλλά αυτό είναι, προφανώς, κάτι που δεν την ενδιαφέρει. 

Έτσι κι αυτή τη φορά, η καλλιτέχνιδα ενώ βρισκόταν στη σκηνή ζήτησε από τους θεατές να της δώσουν μια κυπριακή σημαία, και αφού την πήρε στα χέρια φώναξε: «Λευτεριά στην Κύπρο και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς...». Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, η ίδια εξηγούσε στο κοινό ότι η «τέχνη χωρίς θέση για όσα συμβαίνουν, δεν προχωράει…». 

Αν και πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει «θηλυκό Τσε Γκεβάρα», η Νατάσσα Μποφίλιου έχει εμφανιστεί πολλές φορές μέχρι και με κεφίγια, την παλαιστινιακή μαντίλα, για να διατρανώσει την αλληλεγγύη της στον λαό της Παλαιστίνης. Όπως έχει πει και η ίδια πολλές φορές σε συνεντεύξεις της, «η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα που λειτουργεί ιαματικά… Ανυψώνει το φρόνημα. Ενώνει τους ανθρώπους»

