Η μοναδική Ικαρία γίνεται το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής επισκέπτονται το νησί που έχει συνδέσει το όνομά του με τον μυθικό Ίκαρο και φημίζεται για τον διαφορετικό τρόπο ζωής των κατοίκων του και τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Ο ικαριώτικος ρυθμός ξεσηκώνει όπου και να ακουστεί, πόσο μάλλον στο ίδιο το νησί από τα χέρια του βιολιστή Γιάννη Ρούσσου, που άφησε τη ζωή του στην Αμερική και γύρισε στον αγαπημένο του τόπο. Τι είναι το ξεχωριστό σε αυτόν τον ρυθμό που κάνει όλον τον κόσμο να θέλει να γίνει μέρος του στα πανηγύρια;

Υπάρχει αλήθεια μυστικό για τη μακροζωία των Ικαριωτών; Απαντούν οι ίδιοι στο νησί τους, ενώ ρεμβάζουν τη θάλασσα με χαλαρότητα…

Η «Ηλιαχτίδα», μια ομάδα στην Ικαρία που στηρίζει και φροντίζει ανθρώπους με αναπηρίες, σκορπίζει φως στην κοινωνία. Μια θεατρική τους παράσταση, με τίτλο «Γλαροπούλια», ταξιδεύει ανά την Ελλάδα.

Οι εθελοντές πυροσβέστες λένε πως νιώθουν βαθιά ευγνωμοσύνη για τον ικαριώτικο λαό, ενώ χρηματοδοτούν μόνοι τους κάτι που αγαπούν: να προσφέρουν τους εαυτούς τους στο κοινό καλό, από ευσυνειδησία, νοιάξιμο και αγάπη.

Την τελευταία δεκαετία εντοπίστηκαν δεκάδες ναυάγια στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων, καθιστώντας το σημείο «παγκόσμια πρωτεύουσα ναυαγίων», όπως το αποκάλεσε ο διεθνής Τύπος. Μας μιλά ο άνθρωπος που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της αρχαιολογικής κοινότητας και άνοιξε δρόμο στις υποβρύχιες ανασκαφές.

Η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων σε δύο ΧΑΔΑ, στις θέσεις Αγκαθωπός Ευδήλου και Αργιουλάκι Ραχών βασανίζει τους κατοίκους της Ικαρίας. Τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά, τα συνεργεία δίνουν κάθε μέρα αγώνα για να εξασφαλίσουν το χώμα που απαιτείται για την ταφή τους και ο Δήμος προειδοποιεί για σειρά επιπτώσεων εάν δεν βρεθεί σύντομα λύση.

