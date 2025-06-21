Οι Coldplay επανεκδίδουν άλμπουμ τους σε δίσκους βινυλίου από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια

Οι Coldplay ανακοίνωσαν την επανέκδοση αρκετών άλμπουμ τους σε δίσκους βινυλίου κατασκευασμένους από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Κρις Μάρτιν συνεχίζει τη μακροχρόνια αποστολή του για βιωσιμότητα μέσω της επανακυκλοφορίας των άλμπουμ του ως διάφανων δίσκων της δισκογραφικής EcoRecords, βάρους 140g κατασκευασμένων από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Με την τεχνολογία της EcoRecords εξασφαλίζεται μείωση των εκπομπών άνθρακα σε ποσοστό 85% σε σύγκριση με την παραδοσιακή παραγωγή βινυλίου.

Τα άλμπουμ των Coldplay που επανεκδίδονται από την EcoRecords είναι: «Parachutes» (2000), «A Rush of Blood to the Head» (2002), «X&Y» (2005), «Viva La Vida» (2008), «Mylo Xyloto» (2011), «Ghost Stories» (2014), «A Head Full of Dreams» (2015), «Everyday Life» (2019) και «Music of the Spheres» (2021).

Η EcoRecords χρησιμοποιεί 100% τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) και ανακυκλωμένο τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (rPET) για την κατασκευή δίσκων βινυλίου – είναι ένα ελαφρύ, ανθεκτικό υλικό σχεδιασμένο για μειωμένες εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές και για μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Κάθε δίσκος βινυλίου των 140 γραμμαρίων κατασκευάζεται κατά μέσο όρο από εννέα πλαστικά μπουκάλια rPET, τα οποία καθαρίζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Οι Coldplay ανακοίνωσαν ότι ξεπέρασαν τον στόχο τους για την κλιματική αλλαγή, ενώ προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν μια από τις πιο οικολογικές περιοδείες στην ιστορία.

Το 2024, το συγκρότημα ανέφερε ότι οι εκπομπές CO2 ήταν 59% λιγότερες για τα πρώτα δύο χρόνια της περιοδείας Music Of The Spheres σε σύγκριση με την περιοδεία τους από το 2016 έως το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 50%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

