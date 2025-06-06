Σάκης Τανιμανίδης: Έβαλε φίλτρο για να δει πώς είναι ξυρισμένος - Δείτε μόνοι σας το αποτέλεσμα (video)

Παίζουν με τα φίλτρα στο Instagram για να αλλάζουν όψη ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές στους followers τους αλλά παράλληλα κάνοντας και μίνι γκάλοπ για ενδεχόμενες αλλαγές στο look τους.

Αυτή τη φορά ο παρουσιαστής δοκίμασε φίλτρο για το πώς θα ήταν αν ξυριζόταν τελείως και η αλήθεια είναι ότι τα σχόλια ήταν ανάμεικτα. Αρχικά όλοι τον ρωτούσαν ποιο φίλτρο είναι αυτό!

Αρκετοί παρατήρησαν ότι αξύριστος δείχνει νεότερος και κάπως τους άρεσε, κάποιοι ξεκάθαρα είπαν ότι δεν του πάει.

Ο ίδιος πάντως έγραψε ότι δεν αλλάζει τα γένια του! «Ευτυχώς είναι μόνο ένα φίλτρο!! Beard4ever!» ήταν η λεζάντα του.

Ακόμα κι αν αποφασίσει να τα ξυρίσει πάντως, πολύ γρήγορα θα ξαναβγούν και θα γίνει όπως πριν οπότε μπορεί να τολμήσει την αλλαγή.

