Το «Live Aid» επιστρέφει: Η απόλυτη συναυλία «ζωντανεύει» 40 χρόνια μετά

Το Greatest Hits Radio θα γιορτάσει την 40η επέτειο του «Live Aid», με μια 10ωρη ειδική εκπομπή που θα αναβιώσει τη θρυλική συναυλία του 1985. Θα μεταδοθεί το μεσημέρι της 13ης Ιουλίου, με τους ακροατές να έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν όλες τις εμβληματικές στιγμές από το ιστορικό Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Με οικοδεσπότη τον βετεράνο του βρετανικού ραδιοφώνου και συγγραφέα, Simon Mayo το μοναδικό αφιέρωμα με τίτλο «Live Aid Relived» θα περιλαμβάνει τις αυθεντικές ερμηνείες των Queen, David Bowie, Who και Paul McCartney, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι το Live Aid, διοργανώθηκε από τους μουσικούς Bob Geldof και Midge Ure για να συγκεντρωθούν χρήματα για τον λιμό της Αιθιοπίας. Ο Martin Kemp, μέλος των Spandau Ballet που συμμετείχαν στην συναυλία, θα μοιραστεί την εμπειρία του, ενώ το καστ του επερχόμενου μιούζικαλ «Just For One Day» θα προσθέσει τη δική του οπτική.

Στο επίκεντρο του αφιερώματος θα είναι η μυθική 21λεπτη εμφάνιση των Queen, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία της ροκ χάρη στην θρυλική παρουσία του Freddie Mercury και τη μοναδική ικανότητα του συγκροτήματος να ενώνει το κοινό με τα τραγούδια του. Επιπλέον, η εκπομπή θα φιλοξενήσει το αξέχαστο σετ του David Bowl, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκινητικής ερμηνείας του «Heron», την οποία ο ίδιος αφιέρωσε στα παιδιά όλου του κόσμου.

Η συναυλία συγκέντρωσε περισσότερα από 114 εκατομμύρια λίρες και έστρεψε την προσοχή του κόσμου στις τρομερές ελλείψεις τροφίμων στην Αιθιοπία.

«Ευχαριστώ το Greatest Hits Radio που θα δώσει την ευκαιρία στους ακροατές να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι ανίσχυροι μπροστά στην ανθρώπινη φρικαλεότητα. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να αντιληφθούμε τη δύναμη της μουσικής και τι μπορεί να επιτύχει», δήλωσε ο Bob Geldof, συνιδρυτής του Band Aid Charitable Trust.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ειδική εκπομπή θα ολοκληρωθεί με το τελευταίο επεισόδιο του «Live Aid: 40 Years On», μια σειρά ντοκιμαντέρ, με συνεντεύξεις των Geldof, Midge Ure, Roger Taylor, Brian May και Harvey Goldsmith.

