Νάνσυ Αντωνίου: Για αυτή την ανθοδέσμη που πήρε δεν θα ζηλέψει ο Γρηγόρης

Για αυτή την ανθοδέσμη και μόνο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όχι μόνο δεν θα ζηλέψει αλλά μάλλον θα χειροκροτήσει κιόλας που τη δέχτηκε η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου.

Γιατί; Διότι αποστολέας και κουβαλητής ήταν ένας λιλιπούτειος γνώριμός τους, ο Σπύρος Ντούγιας!

Το παιδί θαύμα των Μελισσών που αν θυμάστε για μια σεζόν ήταν μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2night Show με δική του στήλη με παιχνίδια που έκανε με τους καλεσμένους αποφάσισε να κάνει έκπληξη στην αρχισυντάκτρια της εκπομπής.

Πηγή: womenonly

