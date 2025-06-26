Τα μουσικά ραδιόφωνα του ΣΚΑΪ απέσπασαν 4 βραβεία στα Digital Media Awards

Τα μουσικά ραδιόφωνα του – κορυφαίου σε ακροαματικότητα Ομίλου ΣΚΑΪ - Μέντα 88 και Pepper 96,6 ξεχώρισαν και στο digital περιβάλλον τη φετινή χρονιά, αποσπώντας συνολικά 4 βραβεία στα Digital Media Awards 2025.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μέντα 88 απέσπασε τρία σημαντικά βραβεία για τα ΜΕΝΤΑ ICONS στα φετινά Digital Media Awards:

Gold Award για το ΜΕΝΤΑ ICONS Podcast – Best in Arts & Culture.

Platinum Award για το ΜΕΝΤΑ ICONS Podcast – Audio & Video Podcasts.

Bronze Award για το ΜΕΝΤΑ ICONS – Best Outstanding New Project.

Τα ΜΕΝΤΑ ICONS είναι μία καινοτόμα ιδέα της δημιουργικής ομάδας του Μέντα 88, που εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή και συνέδεσε με ιδανικό τρόπο την digital διάδραση με την παραδοσιακή ακρόαση του ραδιοφώνου.

Για πρώτη φορά στο ποιοτικό ρεπερτόριο, δημιουργείται online ψηφοφορία για τα κορυφαία τραγούδια των σπουδαιότερων καλλιτεχνών της μουσικής ιστορίας. Κατά χιλιάδες οι ακροατές του Μέντα 88 ψηφίζουν στο menta88.gr και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σε ειδική εκπομπή, τα κορυφαία ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί εμβληματικά αφιερώματα ΜΕΝΤΑ ICONS στη δισκογραφία, των Δημήτρη Μητροπάνου, Χαρούλας Αλεξίου, Γιάννη Κότσιρα και Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Τα αντίστοιχα podcasts έχουν παρουσιαστεί από τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιάννη Κότσιρα και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Είναι διαθέσιμα στο menta88.gr.

«Παρών» στα Digital Media Awards έδωσε και ο Pepper 96,6, με την in-house social media ομάδα του να διακρίνεται με το Bronze Award στην κατηγορία Best Use of Instagram.

«Αυτά τα βραβεία για την digital παρουσία του Μέντα 88 τα αφιερώνουμε στους ακροατές μας! Είναι αυτοί που ψηφίζουν τα τραγούδια, συνομιλούν με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες στα ΜΕΝΤΑ ICONS και μας δείχνουν πόσο ζωντανό είναι το ραδιόφωνο, καθώς και τον δρόμο για το ψηφιακό του μέλλον. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την έμπνευση!», τόνισε Χρήστος Παπαδάς, Γενικός Διευθυντής Μουσικών Ραδιοφώνων Ομίλου ΣΚΑΪ.

«Είμαστε πραγματικά περήφανοι, που η in-house ομάδα των μουσικών ραδιοφώνων του Ομίλου ΣΚΑΪ, αποσπά σημαντικές διακρίσεις σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Πάνω απ’ όλα ευχαριστούμε τους ακροατές του Μέντα 88 και του Pepper 96.6, που μας στηρίζουν σε κάθε μας προσπάθεια και σε κάθε δημιουργικό μας βήμα», συνόψισε ο Πέτρος Κουμπλής, Διευθυντής Περιεχομένου Μουσικών Ραδιοφώνων Ομίλου ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

