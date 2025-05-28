Big Brother: Ένας νέος συγκάτοικος και δύο παραβάσεις - Δείτε το trailer

Ένα επεισόδιο γεμάτο από γεγονότα και ανατροπές είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε απόψε, Τετάρτη 28 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ.

Ο Dada και ο KAS είναι οι δύο νέοι αρχηγοί του σπιτιού και έχουν επιλέξει να έχουν συντροφιά τους στο δωμάτιο τη Φένια. Οι αντιδράσεις για αυτή την αρχηγία στο σπίτι ποικίλουν.

Η εβδομαδιαία αποστολή ξεκινά και απαιτεί ετοιμότητα από τους συγκάτοικους, που πρέπει να σπεύσουν στον κήπο για να προλάβουν τη μπάλα! Γνωρίζοντας πως ήδη έχουν στερηθεί 50 ευρώ από τον προϋπολογισμό, λόγω της ποινής για τα μικρόφωνα, η πίεση για να τα καταφέρουν είναι μεγαλύτερη.

Δύο γεγονότα διαταράσσουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού και οδηγούν σε ποινές… Ποιοι συγκάτοικοι θα βρεθούν απρόσμενα υποψήφιοι;

Η πόρτα του σπιτιού ανοίγει και ένας νέος συγκάτοικος κάνει την είσοδό του και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του γυναικείου πληθυσμού! Πώς περνάει το πρώτο του βράδυ;

Ας μάθουμε περισσότερα για τον νέο συγκάτοικο:

Ανδρέας Μπαρόλας

Ηλικία: 25 ετών

Πόλη: Χαλκίδα

Επάγγελμα: Αναλυτής Χημείου

Κατάγεται από το Αλιβέρι και είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Σπούδασε Τεχνικός Φαρμάκων και έχει επαγγελματική εμπειρία σε φαρμακευτικό εργαστήριο και στον χώρο της εστίασης. Παράλληλα, ασχολείται με το ποδόσφαιρο και το μεγαλύτερο όνειρό του του είναι να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δηλώνει κοινωνικός και πως κάνει εύκολα φίλους. Αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση. Θεωρεί τον εαυτό του υπομονετικό ενώ στο σπίτι του αρέσει η καθαριότητα.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: Το βλέπει ως πρόκληση και θέλει να ζήσει την εμπειρία. Ελπίζει να δημιουργήσει δυνατές φιλίες και να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά.

