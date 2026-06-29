Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Σύβοτα. Συναντάμε τα viral ζώα της περιοχής, ανακαλύπτουμε πανέμορφες απομονωμένες παραλίες και μαθαίνουμε τα προβλήματα των κατοίκων. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Πώς θα σας φαινόταν αν, την ώρα που απολαμβάνετε το μπάνιο σας στην παραλία, μια κατσίκα ή ένας τράγος πλησίαζε την πετσέτα σας για να δοκιμάσει κάτι από το φαγητό ή το ποτό σας; Στην παραλία Μπέλα Βράκα στα Σύβοτα, τέτοιες εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στην παραλία, συνάντησε από κοντά τα πλέον διάσημα ζώα της περιοχής και έμαθε όλη την αλήθεια για τη συνύπαρξή τους με τους παραθεριστές.

«Το καλύτερο σκάφος είναι του φίλου... ή ένα νοικιασμένο». Στα Σύβοτα υπάρχουν πολλές επιλογές και μάλιστα οικονομικές για να απολαύσει κανείς τις υπέροχες απομονωμένες παραλίες μακριά από το πλήθος. Η θαλάσσια περιήγηση στην περιοχή δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησί, παρότι πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο χωριό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι κάτοικοι στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Το να ανοίγει κανείς τη βρύση και να τρέχει νερό δεν θεωρείται πλέον αυτονόητο. Τα προβλήματα υδροδότησης, που ταλαιπωρούν την περιοχή εδώ και χρόνια, έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι κάτοικοι να μένουν χωρίς νερό ακόμη και για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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