Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 18.30, στον ΣΚΑΪ είναι η σειρά της Λέιλα να μας υποδεχτεί στο σπίτι και στον μουσικό της κόσμο!

Η ίδια δηλώνει ανταγωνιστική και θέλει οι άλλοι να δείχνουν τις αξίες τους και να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Τα μουσικά ακούσματα της Λέιλα ξεκινούν από Etta James και φτάνουν στη Ματούλα Ζαμάνη και στην Ιουλία Καλλιμάνη! Πώς θα αντιδράσουν οι καλεσμένοι της;

Η Δήμητρα, ο Ανδρέας, η Μαρία και ο Κυριάκος θα πρέπει να επιλέξουν ένα τραγούδι από τη λίστα της. Πού αφιερώνει ο Κυριάκος την ερμηνεία του; Για ποιο λόγο οι καλεσμένοι δηλώνουν «πεσμένοι» με τις επιλογές της Λέιλα; Ένας παίκτης αποκτά το προσωνύμιο «δάσκαλος» από την παρέα, πώς θα του φανεί;

Οι γνωστές «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης βρίσκονται πίσω από κάθε… νότα για να δώσουν το δικό τους απολαυστικό σχόλιο, σε όσα παρακολουθούμε!

Beat My Guest: Και το παιχνίδι αρχίζει, όταν η πόρτα ανοίγει.

Beat My Guest

Δευτέρα – Παρασκευή στις 18.30

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.