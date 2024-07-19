Στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο Los Angeles βρίσκονται η Σίσσυ Χρηστίδου με τον κουμπάρο της Παύλο Σταματόπουλο και τους γιους της, τον 16χρονο Φίλιππο Ραφαήλ και τον 11χρονο Μιχαήλ Άγγελο (που έχει βαπτίσει ο Παύλος).

Οι δύο κολλητοί και συνεργάτες έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα που να είναι του γούστου των παιδιών και παράλληλα ζουν και το δικό τους όνειρο απολαβάνοντας το ταξίδι αυτό και οι ίδιοι σαν μικρά παιδιά.

