Είναι το μέρος που εδώ και χρόνια έχει αγαπήσει πολύ και περνάει εκεί όλα τα καλοκαίρια του κάνοντας κοντινές εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς με το φουσκωτό του. Πλέον στην Τήνο έχει αποκτήσει και πολλούς φίλους, ξέρει πολύ καλά το νησί και έτσι το απολαμβάνει είτε είναι μόνος του, είτε με παρέα.

Αυτές τις μέρες στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι δύο άντρες είχαν μια τυχαία και ξεκαρδιστική συνάντηση σε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι.

