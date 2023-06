Ποιος θα είναι ο νικητής με το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού; - Πάρτε μια γεύση από τις προβλέψεις μας…

Ήρθε η ώρα να ετοιμάσετε τη λίστα τραγουδιών του καλοκαιριού

Ο ήλιος λάμπει, η παραλία μας «καλεί» και το σχολείο τελείωσε: Ήρθε η ώρα να ετοιμάσετε τη λίστα τραγουδιών του καλοκαιριού. Συχνά, υπάρχει ένας ξεκάθαρος πρωταθλητής: Το 2017, το «Despacito» των Lusi Fonsi, Daddy Yankee και Justin Bieber έκανε τη διαφορά. Το 2019, το «Old Town Road» του Lil Nas X ακουγόταν – κυριολεκτικά- παντού. Το «Drivers License» της Olivia Rodrigo έκανε το ίδιο το 2021. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Το «As It Was» του Harry Styles ήταν το τραγούδι που ξεχώρισε το 2022. Αυτές είναι προβλέψεις για τα τραγούδια του καλοκαιριού του 2023 και οι κάτοχοι κάθε «στέμματος» από τα προηγούμενα χρόνια. Καλή ακρόαση…

Το τραγούδι για τα κλαμπ: «Put It On Da Floor Again», Latto ft. Cardi B

Το τραγούδι του καλοκαιριού που -ανεξήγητα- βγήκε τον Ιανουάριο: «Boy’s a Liar PT. 2», PinkPantheress, Ice Spice

Το τραγούδι που κάνει θραύση σε TikTok: «The Margarita Song», That Chick Angel, Casa Di & Steve Terrell

Το «καυτό» αυτό (διαζευγμένο) κορίτσι (τραγούδι του) καλοκαιριού: «Flowers», Miley Cyrus

Το τραγούδι του καλοκαιριού ... αυτή την εβδομάδα: «Padam Padam», Kylie Minogue

«Πρωταθλητές» προηγούμενων ετών: «Work From Home», Fifth Harmony (2016)

Η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς: «Tasty Night», Morgan Wallen

«Πρωταθλητές» προηγούμενων ετών: «Somebody That I Used to Know», Gotye, Kimbra (2011)

Το τραγούδι του καλοκαιριού που στην πραγματικότητα είναι διασκευή: «Fast Car», Luke Combs

«Πρωταθλητές» προηγούμενων ετών: «Fast Car», Jonas Blue, Dakota (2015)

Τραγούδι για το καλοκαίρι των «Swifties»: «Karma», Taylor Swift

Τραγούδι για ανθρώπους που ζουν πάντα σαν να είναι καλοκαίρι: «WHERE SHE GOES», Bad Bunny

Τραγούδι του καλοκαιριού... της εκδίκησης: «Kill Bill», SZA

Τραγούδι για εργένηδες που είναι έτοιμοι να ερωτευτούν αυτό το καλοκαίρι: «Ella Baila Sola», Eslabon Armado x Peso Pluma

Τραγούδι για τους ρομαντικούς του καλοκαιριού: «Calm Down», Rema, Selena Gomez

Πηγή: skai.gr

